Kılıçdaroğlu: YSK'nin süreci bir an önce sonlandırmasını bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden bir ay geçtiğini hatırlatarak, "YSK'nin bu süreci bir an önce sonlandırması ve Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan etmesini bekliyoruz. Başka bir seçenek mümkün değil" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Demiştik ki Mart'ın sonu bahar olacak. Bahar hepimizin özlemle beklediği bir mevsimdir, tabiatın canlandığını görmek hepimizin arzusudur. Ve sonunda Mart’ın sonunda bahar oldu, baharımız kutlu olsun.

Mansur Yavaş Ankara'ya, Ekrem İmamoğlu İstanbul'a, Zeydan Karalar Adana'ya baharı getirdi. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma şunu şöyledim: Asıl görev şimdi başlıyor. Verdiğiniz her sözü yerine getirin. Partizanlık yapmayacaksınız. Söz verdiniz, bütün beldeyi kucaklayacaksınız.

Bizi en ağır suçlamalarla itham ettiler ama biz verdiğimiz her sözün arkasında durmaya çalıştık, asla çizgimizi bozmadık, biz kendi politikalarımızı halka anlattık. Baharı getirmek kolay ama baharı sürdürmek lazım. Mazbatayı aldıkları gün, 5 yıl sonraki seçimler için çalışmaya başlamalarını söyledim.

İstanbul’da oyları defalarca saydılar. 6 ilçede bütün oyları saydılar, 22 ilçede sondaj dediler 57 sandığı ayrıca saydılar yine Ekrem İmamoğlu çıktı. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya, sağdan sola, soldan sağa her seferinde Ekrem İmamoğlu çıkıyor.

Seçimlerin üzerinden 1 ay geçti. YSK'nın bu süreci bir an önce sonlandırması ve Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilân etmesini bekliyoruz. Başka bir seçenek mümkün değil.

YSK, yasalara ve daha önce aldığı kararlara uymak zorundadır. Üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savunmak zorundadır Yüksek Seçim Kurulu. 3 Mayıs'ta 5 Mayıs'ta değil, bir an önce karar vermeli ve Türkiye'yi seçim atmosferinden kurtarmalıdır.

'FAİZİ YÜKSELT YOKSA BORÇ VERMEM DİYORLAR, TIPIŞ TIPIŞ FAİZİ YÜKSELTİYORLAR'

İşsizlik aldı başını gidiyor. Hanedanla koskoca Türkiye Cumhuriyeti yönetilir mi? Damat asgari ücretle bir ev nasıl geçindirilir biliyor mu? 'Faizi yükselt yoksa borç vermem' diyorlar. Tıpış tıpış faizi yükseltiyorlar. Dolar aldı başını gidiyor. Hâlâ çok iyiye gidiyoruz diye açıklama yapıyorlar, akıl tutulması var!”

Bu yılın ilk üç ayında 33 milyar lira faiz ödendi. 33 milyar lira faizi 82 milyon vatandaş ödedi. Bunların iktidar olduğu tarihten 2019 şubata kadar dışarıya ödedikleri faiz 165 milyar dolar. Sen bu parayı ödeyeceksin vatandaş sonunda böbreğini satacak. Olay sıradan bir olay değil. Türkiye yeniden mali kıskaca alınıyor. Dolar aldı başını gidiyor. Hala ekonomide iyiye gidiyoruz diye açıklama yapıyorlar. 'Terörle işbirliği yapıyor' diyorlar. Terörle işbirliği yapan sensin, vatandaşla işbirliği yapan benim. Bir dönem teröristlerin her dediğini yapanlar onlar, bu ülkenin vatandaşlarının derdini dile getiren genel başkan da benim.

'HAYATI FETÖ İLE MÜCADELEYLE GEÇEN EREN ERDEM FETÖ'DEN İÇERİDE'

Derdimiz sadece ekonomi değil. Musa Kart hapse atıldı. Hakan Kara hapiste, Güray Öz hapiste. Cumhuriyet gazetesinin yazarları bunlar. Bunları FETÖ'yle suçluyorlar. Nasıl oluyor da bunlar FETÖ'cü oluyor? Ortada bir hukuksuzluk var. Bunun düzelmesi lazım. Bunu düzeltecek olan da iktidar sahipleri değildir. Bunu namuslu yargıçlar düzeltecektir. Osman Kavala 546 gündür hapiste. Ortada daha iddianame yok. Eren Erdem 305 gündür hapiste. Hayatı FETÖ ile mücadeleyle geçmiş, FETÖ'den içeride. Eren Erdem’in hapiste kaldığı her gün onun şeref madalyası olarak, tarihte hak ettiği yeri alacaktır.

'ÇOCUKLARININ YÜZÜNE DAHİ BAKAMAYACAKLAR'