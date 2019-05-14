CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'YSK'nın bazı hakimleri AKP'lilere telefon ettiler. Böyle yapmayın, şöyle bir dilekçe verin biz bu seçimi iptal ettirelim. Bunu söyleyen YSK'daki çete reisi' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında İstanbul seçimlerin iptal edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

YSK'nin bazı hakimlerinin AKP'lilere telefon ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Böyle yapmayın, şöyle bir dilekçe verin biz bu seçimi iptal ettirelim. Bunu söyleyen YSK'daki çete reisi. 7 kişiden biri. Oturdular bunun üzerine karar verdiler, sandıkların oluşumunda hile var dediler. Sandıkların oluşumunu siz onayladınız. Seçmenin ne günahı var?" dedi.

Seçimlerin iptalini isteyen YSK üyelerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu 7 kişiye soruyorum: Sizde ahlak, sizde haysiyet varsa siz istifa edecek misiniz? Bunlar varsa istifa edeceksiniz, yoksa koltuğunuzda oturacaksınız" ifadesini kullandı.