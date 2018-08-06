Kılıçdaroğlu yine yanıt vermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin kurultay sorusuna yine yanıt vermedi.

CHP'de kurultay için genel merkeze teslim edilen imzalarla ilgili açıklamada bulunmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorusunu yine yanıtsız bıraktı.

Rahatsızlık geçiren CHP Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu 'nu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Morali yerinde, iyi. Umarım en kısa sürede iyileşir. Hekim arkadaşların gösterdiği ilgiye teşekkür ederiz. Arkadaşımız umarım parlamentodaki görevine dönmüş olur" dedi.

Kılıçdaroğlu kurultay süreciyle ilgili sorulan sorulara ise yanıt vermedi.