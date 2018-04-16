Kılıçdaroğlu yine Karamollaoğlu'nu övdü: Analizleri sağlıklı

CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi genel başkanı Karamollaoğlu’nun açıklamaları ve ortaya koyduğu görüşler için, “Türkiye’nin sorunlarını sağlıklı analiz ediyor. İktidarın, sorunların kaynağı olduğunu da gösteriyor” dedi. Kılıçdaroğlu geçen ay da "Saadet ilkeli parti" açıklaması yapmıştı.

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu'nu övdü.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün aktardığı habere göre Antalya'da bir grup gazetecini sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu'na ilişkin düşüncelerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi genel başkanı Karamollaoğlu’nun açıklamaları ve ortaya koyduğu görüşler için, “Türkiye’nin sorunlarını sağlıklı analiz ediyor. İktidarın, sorunların kaynağı olduğunu da gösteriyor” dedi.

Kılıçdaroğlu geçen ay da "Saadet ilkeli parti" açıklaması yapmıştı.

"HER MÜDAHALE ESAD'I GÜÇLENDİRİR"

Kılıçdaroğlu, Suriye'ye yönelik saldırı ile ilgili olarak da dış politikada hata yapıldığını söyledi. Suriye konusunda Esad’la tek kişi üzerinden yapılan bir siyaset olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin her şeyini tamamen Esad’ın gitmesine bağladığını, böyle “tek yanlı siyaset” olamayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Suriye’ye yapılan her müdahale, Esat’ın kalıcılığını güçlendiriyor. Türkiye, Suriye, İran, Irak birlikte olsa çok kolay bir çözüm sağlayabilirler. Batılı egemen güçlerin çıkarlarına değil, bölgesel güçlerin çıkarlarına odaklanmalı. Türkiye dış politikada o kadar yalpalıyor ki, sabahtan öğlene kadar ABD yanlısı, öğleden sonra da Rusya yanlısı oluyor. Son derece ilkesiz bir diplomasi izleniyor. Dışişleri Bakanlığı’nın devre dışı bırakıp, diplomasiyi sözcü İbrahim Kalın’a ihale ederseniz, o da sahibinin sesi olarak konuşur. Dışişleri Bakanlığı’nın 100 senelik birikimini bir tarafa atıyorsanız, bu da başarısızlığı zorunlu hale getirir” dedi.