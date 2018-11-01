Kılıçdaroğlu: Yerel seçimde ittifak yok, aday profili önemli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "İttifak olmayacak, CHP kendi adayını gösterecek. İş birliği yönünde talep gelirse görüşürüz. Milletvekili seçimlerinde yasal işbirliği vardı, yerel yönetimlerde partilerden çok aday profili önemli" diye konuştu. Yerel seçimlerde "aday profilinin önemli olduğu" görüşünü dile getiren CHP Genel Başkanı, Ankara Belediye Başkanı Adaylığı için Mansur Yavaş ile görüşüldüğünü ama kesinlik olmadığını da açıkladı.

Yeni havalimanına verilecek isim hakkındaki tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, "Bu kadar şaibeli bir yere Atatürk isminin verilmesi uygun değil" diyerek, "Şu anda o havaalanı yapan 31 işçi cezaevinde. Neden hapishanedeler?" sorusunu yöneltti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

29 EKİM'DEKİ HAVALİMANI AÇILIŞINA NEDEN KATILMADI?

Biz Cumhuriyet'i Ankara'da kurduk, dolayısıyla Ankara'da kutlanması lazım.

Bitmeyen bir havalimanı açıldı. Neden? Sayın Erdoğan bizim inandığımız şekilde yeterince sahip çıkmıyor Cumhuriyet'e. Tek adam rejimlerinin olduğu yerde Cumhuriyet şeklen vardır. Usulen vardır. Bizim anladığımız anlamda bir Cumhuriyet yoktu orada.

İŞÇİLERİ HATIRLADI: NEDEN HAPİSHANEDELER?

Havalimanı açıldı, maliyeti nedir. Bunu biliyor muyuz? İhale yapıldı, yandaşlar için. Yolcu garantisi verildi. Biz bütün bunlardan rahatsızız. Neden yolcu garantisi veriliyor. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı Ankara'da kutlanır.

Önce buna uymamız lazım. Bu gelenektir. Devlette gelenek kalmadı. Devleti ayakta tutan kurallardır. siz bütün kuralları yerle bir ediyorsunuz. Devlet hepimizin devleti.

Havalimanın ismi üzerinde çok durmadım. Bu kadar şaibeli bir yere Atatürk isminin verilmesi uygun değil. Bir sürü insan öldü, kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz. Şu anda o havaalanı yapan 31 işçi cezaevinde. Neden hapishanedeler? Siz oraya Atatürk ismini koyacaksınız, bu olmaz.

ANDIMIZ TARTIŞMASI

Türkiye ırk temeline dayalı bir devlet değildir, bir siyasi bilinç devletidir. Irk temelli bir şey yok orada. Eskiden beri okunuyor Andımız. Oturdular çözüm sürecinde bunu kaldıracağız dediler. Bizim ağrımıza giden nokta şu:

Erdoğan'ın Danıştay hakimlerini aşağılayarak, küçümseyerek, azarlayarak meydan okuması. Nerede Külliye'de. İnsanın ağırına gidiyor. Normalde Danıştay üyeleri buna tepki göstermesi gerekiyor. Ama hakim çıkıp konuşmaz, kararıyla konuşur. Danıştay kararını vermiştir, gerekçesi sağlam, yerinde bir karardır. O karara uyulması lazım. Danıştay Genel Kurul'unda Erdoğan'ın istediği şekilde karar çıkacaktır, bunu yazın bir kenara.

SEÇİMDE HDP İLE İTTİFAK YAPILACAK MI?

Biz işbirliği yapacağız ama kiminle? İktidarın uygulamalarından rahatsız olanlarla... Bizim işbirliğimiz A partisi, B partisiyle değil, seçmenle... İşbirliği vatandaş ile yapılır. Doğrudan her vatandaşın oyunu isteyeceğiz.

DANIŞTAY'IN 5 YIL SONRA KARAR VERMESİ

İstiklal Marşı'nda ırktan bahsedilmiyor mu? Kimin ırkı bu. Danıştay'ın neden 5 yıl sonra kararı vermesini inanın bilmiyorum, o kadar çok geç kararlar alınıyor ki. Osman Kavala mesela bir yıldır içeride. Devletin tutarlı yönetildiği kanısında değilim. Hangi devletten söz ediyorsunuz. Erdoğan devleti var. Hakim karar verir, fırça atar. Böyle bir devlet yönetimi mi olur ya? Bunlar evrensel hukuka göre karar verir, yanlış da karar verebilir. Ama yargı kararını denetleyen başka kurullar vardır.

ERDOĞAN'IN AÇTIĞI TAZMİNAT DAVALARI

32 tazminat davası açılmış. 32 davadan kesin olarak kaybettiğim tek dava var. Evet Burhaniye'deki yazlığımı sattım, bunu ödemek için. Götürdüm mahkemenin veznesine yatırdım parayı. Man Adası belgelerinin hepsi doğrudur. O zaman ben niye tazminat ödüyorum? Beni parayla pulla yıldıramazlar. Amaçları benim konuşmamam. 900 bin lira tazminat ödedim, eve sattım ve bir kısmını da borç aldım. CHP'nin kasasından bir kuruş bile para alınmadı. Şahsi hesabımdan ödedim hepsini. Benim de açtığım davalar var. Ben 5 paralık davalar açtım, 5 kuruşluk.

'ADAY PROFİLİ ÖNEMLİ'

Muhalefet partileriyle parlamentoda iş birliği yapıyoruz. HDP, İYİ Parti evet dedi ama MHP'liler söz verdi, AKP'yle devam etti sonra. Buna işbirliği mi denir bilmiyorum ama toplumun sorunları çözmek için anlaşıyorlarsa işbirliği olur. Türkiye'nin her tarafında CHP'nin adayı olacak. İttifak olmayacak, kendi adayını gösterecek. İş birliği yönünde talep gelirse görüşürüz. Milletvekili seçimlerinde yasal işbirliği vardı, yerel yönetimlerde partilerden çok aday profili önemli.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI

Kendisiyle görüşüyoruz. Siyasetin önemli bir aktörüdür. Yerel birikimi olan bir insan. Saygı duyulması gereken bir siyasetçi. Şimdiden Ali mi olacak, Veli mi olacak bilmiyoruz. Memnuniyet anketi yapıyoruz şu anda. İsimler üzerinden tartışmanın anlamı yok.

AKŞENER İLE GÖRÜŞME

(Meral Akşener'in "Benim için Ankara önemlidir. Ankara'yı isterim. Mansur Yavaş Bey’le ilgili olarak partimizi tercih etmesini çok isterim" sözü) Bunları bugün için tartışmayı doğru bulmuyorum. Mansur Yavaş'ı da yıpratır. Bu tartışmalar için zemin henüz erken. 5 aylık bir süremiz var. Ankara'yı herkes ister.

100’ün üzerinde adayımızı belirlerken Milletvekillerimizi, PM üyelerimizi görevlendirdik. İllere gittiler, sivil toplum örgütleriyle, kanaat önderleriyle görüştüler. Getirdikleri raporlar doğrultusunda Parti Meclisi’nde değerlendirdik ve açıkladık.

KILIÇDAROĞLU'NUN OY HEDEFİ NE?

Cumhuriyet Halk Partisi; İstanbul'u, Ankara’yı, Balıkesir’i, Denizli’yi, Mersin’i, Antalya’yı, Uşak’ı alacak. Bunu yazın bir kenara. İstanbul'u dünya markası haline getireceğiz. İstanbul’da doğup büyüyen ama hâlâ denizi görmemiş insanlar var.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Kaşıkçı cinayetini ben örtbas etmek istiyorum öyle mi? Adil Öksüz'ü kim gündeme getirdi. Bunu Erdoğan'ın danışmanı söylüyor. Kim Söylüyor İlnur Çevik. Bunu gündeme getiren kim? Ben... Erdoğan'a soru sordum. Sen bu cinayeti biliyordun. Ses kayıtları yok mu? Hayır cinayetin işlendiğini biliyordu. Bilmemesi mümkün değil. Ses kayıtları var. Belli kurumları yıpratmak yanlış. Görüntü olduğu da iddia ediliyor. Ben, Erdoğan'a şunu sordum: Neden konsolosukta 10 gün sonra arama yaptınız? Ses kayıtları Erdoğan’a dinletilmeden CIA yetkilisine dinletilir mi? Katiller herkesin gözü ününde uçtu. Savcı, konsololosluğun etrafını çevirmeliydi. Talimatı veren Suudi Arabistan’daki siyasi otorite. Kimin hangi alanda ne yapacağı belli. Bu kişileri uçağa bindirip gönderiyorlar. Kaşıkçı da bir şeyler seziyor ki nişanlısına; ‘çıkmazsam karakolu ve Yasin Aktay’ı ara’ diyor. Benim ülkemde cinayet işlendi, katiller kaçtı. Katiller, gelen telefon üzerine, istek üzerine serbest bırakılmıştır. Benim ülkemde cinayet işlendi, katiller kaçtı. Para karşılığı mı katillerin gitmesine izin verdiniz? Bunu sormak benim hakkım.

SILA'YA UYGULANAN ŞİDDET

Kendisini aradım, üzüntülerimi dile getirdim. Böyle bir şiddeti asla kabul etmiyoruz. Sanatçı olunca bunun yankıları daha fazla oluyor. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Çok teşekkür etti. Üzülmemesini söyledim kendisine, toplum sizin yanınızda dedim kendisine.