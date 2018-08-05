Kılıçdaroğlu yeni genel başkanı kendi ilan edecek...

CHP'de kurultay gündeminin kapanmasının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun parti içinde bir operasyon başlayacağı belirtiliyor. İmzacı bazı il ve ilçe başkanlarının tasfiye edilebileceği belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonraki süreçte düzenlenecek kurultayda, kendisinden sonraki CHP Genel Başkanı'nı işaret edebileceği ya da o saate kadar bir isim belirlediyse kurultayda onun elini kaldırarak ilan edeceği ileri sürülüyor.

24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce öncülüğünde olağanüstü kurultay isteyenlerin başlattığı imza sürecinde yeterli sayıya ulaşılamadığı belirtilirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni planına ilişkin ayrıntılar belli oluyor.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, CHP kulislerinde, işaret edilen bu yeni dönem için “Genel başkan her konuda inisiyatifi ele alıyor, radikal davranacak” diye anlatılıyor. Kılıçdaroğlu’nun bir süre önce söylediği CHP’de "önemli değişiklikler olacak, göreceksiniz" sözleriyle öncelikli olarak yakın çalışma arkadaşlarının yer aldığı A takımını kastettiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun 'A takımı'na neşter vurması ve yerel seçimlere yenilenecek kadroyla gitmesi bekleniyor.

İmza sürecinde İnce ve ekibi yanında yer alan il ve ilçelere operasyonların devam edeceği de kulislerde konuşulanlar arasında. Kulislerde, imzacılarla ortak hareket eden il ve ilçe başkanları hakkında yapılan ‘Kendi il ve ilçelerinde hiçbir şey yapmadıkları halde genel merkezi düzeltmeye kalkışmaları’ yorumları dikkat çekiyor. Örgütlerde bu yönde feshetme gibi bir çok adım atılacağı kaydedildi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlere kalan 7 aylık süreçte kurultay düşünmediği belirtildi. Ancak, genel başkanın kafasında CHP’nin bir dönem bir hafta ya da 10 gün süren bol tartışmalı efsane kurultaylarının olduğu ifade ediliyor. Hatta, bu kurultayda genel başkanın kendisinden sonraki CHP Genel Başkanı'nı işaret edebileceği ya da o saate kadar bir isim belirlediyse kurultayda onun elini kaldırarak ilan edeceği anlatılıyor.