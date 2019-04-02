Kılıçdaroğlu, 'Yavaş'ın adaylığı geçmezse genel başkanlığı kesin olarak bırakıyorum' dedi

Aday belirleme sürecinde Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki itirazlar sonrası ‘Eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı, MYK'dan geçmezse ben genel başkanlığı kesin olarak bırakıyorum' dediği ileri sürüldü.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, aday belirleme sürecinde CHP içinde yaşanan tartışmaları aktararak, CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı, MYK'dan geçmezse ben genel başkanlığı kesin olarak bırakıyorum. Bundan sonra ben yokum" dediğini dile getirdi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an" başlıklı yazısında, "Mansur Yavaş'ın Ankara'dan büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilmesinin kolay olmadığını biliniz. CHP Parti Meclisi'nde, Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) Mansur Yavaş'ın ikinci kez adaylığına karşı müthiş bir direniş oldu. O günlerde basına yansımayan ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, MYK toplantısında bu direniş karşısındaki tavrıydı. Kılıçdaroğlu, ‘Eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı, MYK'dan geçmezse ben genel başkanlığı kesin olarak bırakıyorum. Bundan sonra ben yokum' dedi... İşte, bu konuşmadan sonra CHP'deki hava değişti. O dönemin perde arkasını aralayanlar biliyor ki, Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi çabasını gösterenlerin başında Kemal Kılıçoaroğlu ve Aytun Çıray geliyordu." ifadelerini kullandı.