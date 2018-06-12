Kılıçdaroğlu yanıtladı: İnce'nin oyu CHP'den çok mu olacak?

Muharrem İnce'nin oy oranı hakkındaki soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu; 'Yüzde 30 barajından yukarı gidiyor, 32'ye doğru' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bizim de gördüğümüz yüzde 30 barajından yukarı gidiyor, 32'ye doğru. Ben inanıyorum önümüzdeki günlerde daha yukarı doğru çıkacak. Erdoğan inişte ama İnce yukarı doğru gidiyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim çalışmasını ve performansını çok başarılı bulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kendisiyle eskiden kalan dostluklarının bulunduğunu ve seçim çalışmalarında birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı seçileceğine inandığını söyleyen Kılıçdaroğlu; İnce'nin hiçbir parti, kimlik, inanç ayrımı yapmadan ve tarafsız bir şekilde 81 milyon vatandaşı kucaklayacağına inandığını vurguladı.

'EŞİT OLMAYAN KOŞULLARDA SEÇİM YAPILIYOR'

Seçimlerde eşit olmayan koşullarda yarışın devam ettiğini savunan ve bunu doğru bulmadıklarını aktaran Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Seçimlerde koşullar eşit değil. Devletin bütün olanakları, yasalar hiçe sayılarak, uygulamalar hiçe sayılarak, adalet ve ahlak hiçe sayılarak yapılıyor. Örneğin, bizim seçim reklamında 1-2 saniye bir Türk bayrağı göründüğü için TRT bizim reklam filmimizi yayınlamadı. 'Seçim yasalarına aykırıdır' diye. Erdoğan'ın reklam filminde başta, ortada, sonda, yukarıda Türk bayrağı... Ve bunu gayet güzel yayınlıyor. Bu çifte standart nereden geliyor? Onun için eşit olmayan koşullarda bir seçim yapılıyor ama ne yaparlarsa yapsınlar, sonuçta adalet galip gelecek ve gerçek yerini bulacak."

İNCE'NİN OY ORANI

"İnce'nin oyu, CHP'den fazla olur mu?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Daha fazla olmasını arzu ederiz tabii. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacak, 81 milyonu kucaklayacak. Özel yaptırdığımız bir anket yok ama kamuoyuna yansıyan değişik anketler var. Bizim de gördüğümüz yüzde 30 barajından yukarı gidiyor, 32'ye doğru. Ben inanıyorum önümüzdeki günlerde daha yukarı doğru çıkacak. Erdoğan inişte ama İnce yukarı doğru gidiyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "İnce, sizden sonraki CHP Genel Başkanı olur mu?" sorusunu ise "Birden fazla genel başkan adayımız olabilir. Bizim partimizin bir özelliği var. Demokratik bir süreçte herkes genel başkan adayı olabilir" diye yanıtladı.