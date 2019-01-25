Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ittifak açıklaması: 4 isme teşekkür ediyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak çalışmalarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener İyi Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen iki lider, yerel seçimlerde işbirliği yapılacağını duyurdu.

Sözü ilk olarak Kılıçdaroğlu aldı. "Vatandaşa hizmet etmek, her kuruşun hesabını vermek gibi bir geleneği yerleştirmek istiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kavgadan değil barıştan yanayız. İyi Parti ile yaptığımız işbirliğinin kahramanları var. 4 arkadaşımız var. Onlar uzun bir çaba gösterdiler. Genel başkanlar olarak bizlere hazır bir liste getirdiler. Bu 4 arkadaşıma herkesin huzurunda teşekkür etmek isterim."

Meral Akşener de sözlerine müzakereleri yürüten isimlere teşekkür ederek başladı. "Zaman zaman intiharın eşiğine geldiler ama durumları iyi" diyen Akşener, şunları kaydetti:

"Biz yerel seçimlere gidiyoruz. İzliyoruz ki sanki savaşa giriyoruz. Türkiye'nin coğrafyası nedeniyle hem iktidar hem muhalefetin Türkiye ile ilgili hedefleri olan terör örgütleri konusunda iki genel başkan olarak ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Biz yerel seçime gidiyoruz. Savaş tamtamları eşliğinde kutuplaştırıcı ve milleti birbirine düşüren söylemler var. İki siyasi partinin oluşturduğu sisteme hakaret eden bir dil kullanmadık.

Bu işbirliğini destekleyen iki siyasi partinin, insanların tümüne hakaret etmek, onları yok saymak Türkiye'yi yönettiğini sanan insanlar açısından utanç vericidir. Biz bütün bunlara rağmen düşmanca dili kaale almayacağız. Bu işbirliğinin Türkiye ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sonuçlarda iyi olacak diye düşünüyorum."

10 BÜYÜKŞEHİR VE 11 İLDE İYİ PARTİ...

İki parti 22'si büyükşehir belediyesi olmak üzere toplam 49 ilde uzlaşma sağladı. 12 büyükşehir ve 16 ilde CHP'nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Parti'nin adayları desteklenecek.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde her iki parti kendi adayıyla yarışacak, Gölbaşı ilçesi ise İyi Parti’ye bırakıldı. Gaziantep’te İyi Partili aday gösterilecek. İstanbul’un Üsküdar ilçesinde CHP’den aday gösterilecek. Muğla’nin Bodrum ilçesinde iki parti de kendi adayıyla yarışacak.