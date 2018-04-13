Kılıçdaroğlu ve Akşener: Kimin ittifakı kurulacak?

CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak iddiaları dün yapılan Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sonrası yeniden gündeme geldi. Akşener görüşme sonrası 'ittifak kelimesi tek bir defa bile geçmedi' derken, Kılıçdaroğlu'nun görüşme öncesi yaptığı açıklamayla ittifaka kapı aralaması, iddiaların seçim süreci boyunca yeniden gündeme geleceğinin işareti.

2019 öncesi CHP cephesinden "lime lime edilecek aday" dışında net bir açıklama gelmezken, Meral Akşener cephesinden ise daha parti kurulur kurulmaz adaylık açıklaması gelmişti.

CHP'nin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ağzından ilan edilen çekingen aday profili Akşener'in çıkışına güç katarken, iki parti arasında ittifak iddiaları da tartışılmaya devam ediyor.

Akşener'in ilan edilen adaylığı bu ittifakın nasıl bir denklemle kurulacağı konusunda soru işaretlerine neden olurken, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak görüşmelerini hem İyi Parti'nin hem de CHP'nin sürdürmesi de sürecin bir diğer ilginç ayağı gibi görünüyor.

CHP'nin şu ana kadar ittifak için üç ayrı sağcı parti dışında bir adım atmaması ve ikinci tur için sağcı aday çıkarma planlarının Akşener'in stratejisini güçlendirdiği belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti ziyareti öncesi yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

İyi Parti ziyaretinin bir ittifak görüşmesi olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, bu durumun ittifaka kapalı oldukları anlamına gelmediğini vurguladı, sürecin devam ettiğine işaret etti.

Ziyaretin ve Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından bir kez daha kulisleri hareketlendiren ittifak iddiaları sonrası Meral Akşener konuya ilişkin net bir açıklamada bulundu.

CNN Türk’te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına açıklamada bulunan Akşener, "Olağanüstü Kongremizin ardından Sayın Genel Başkan bizi kutlamaya geldiler. Siyasette böylesi nazik ziyaretlerin yeniden yaşanmaya başladığı görmek bizi mutlu ediyor. Belirtmeliyim ki, görüşme boyunca ‘ittifak’ kelimesi, tek bir defa bile geçmedi. Zira kongremizde de ifade ettiğim gibi, bir ittifak arayışımız yok ve biz ittifakı milletimizle yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda duruşumuz açık ve nettir" dedi.

Her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini belirten Akşener'in bu açıklamalarına rağmen 2019 sürecine kadar Akşener'in partisi İyi Parti'nin Saadet ve Demokrat Parti ile ittifak kurmasının oldukça güçlü bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

Bu süreçte CHP'nin nasıl bir rol oynayacağı, ittifaka kapıları kapatmayan Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı, Akşener'in bu adıma yanıtının ne olacağı merak konusu.

Sürecin kafalarda soru işareti yaratmayan tek yönü ise Erdoğan'ın karşısında yine kendi gibi sağcı adaylar bulacak olması. Gerici ve ırkçı açıklamaları ve geçmişiyle bilinen Akşener'in yanına eklenecek isim şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

İYİ PARTİ NE DİYOR, CHP NE YAPIYOR?

DiJital soL Dergi'nin altıncı sayısında İyi Parti kurultayı ve partinin nasıl bir strateji izlediği Akşener'in yaptığı açıklamalar üzerinden masaya yatırılırken, Kılıçdaroğlu CHP'sinin hamlesi ve Akşener'in hamlelerinin ne anlama geldiğine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

"Meral Akşener 2019’a giden süreçte adını belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra en çok duyacağımız düzen içi aktör olmayı şimdiden garantilemiş durumda. Kılıçdaroğlu CHP’sinin “lime lime ederler” diyerek adayını bile açıklayamadığı tabloda, düzenin boş bıraktığı alanları doldurmaya iştahlı bir aktör Akşener. Üstelik CHP’nin artık büyük oranda tükenen sahte umut olma iddiasını üstlenebilecek “yeni” bir aktör de ortaya çıkmış oldu bu adımla" ifadelerinin yer aldığı yazıya ulaşmak ve dergiye abone için: