Kılıçdaroğlu 'uyardı': AKP erken seçime zorlanabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Serinhisar İlçe Başkanlığı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada 'İktidar zorunlu olarak erken seçime gidebilir. 'Ben yönetemiyorum artık, erken seçime gidiyorum' diyebilir' açıklamasında bulundu.

'BEN YÖNETEMİYORUM DİYEBİLİR'

Türkiye'nin kritik süreçte olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye iyi yönetilmiyor. İşçi memnun değil; çiftçi, esnaf, sanayici memnun değil. Her hanede huzursuzluk var. Türkiye içeride ve dışarıda savruluyor. İç ve dış politika ile ekonomide ciddi sorunlarımız var. Bütün bu sorunları karşılayamayan bir siyasal iktidar var. İktidar zorunlu olarak erken seçime gidebilir. 'Ben yönetemiyorum artık, erken seçime gidiyorum' diyebilir. Yerel seçimlerde önemli bir başarı sağladık. Demokrasiyi bu ülkeye getirmek için gerekli çalışmayı yaptık. Her kesimden ve her partiden belediye başkanlarımız oy aldılar" açıklamasında bulundu.