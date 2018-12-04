Kılıçdaroğlu: Ülkücü kardeşlerimin başımın üstünde yeri var

Partisinin grup toplantısında Bahçeli'yi eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Ülkücü kardeşlerime sözüm var. Ülkücü kardeşlerimin bayrak sevgisi, vatan sevgisi, insan sevgisi benim gönlümde, yüreğimde de aynen vardır. O nedenle ülkücü kardeşlerim bilsinler, onlara hiçbir sözüm yok, benim başımın üstünde yerleri var' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, çeşitli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, ne bir parti lideri ne de bir başka kişiyi özel olarak suçlamadığını ifade ederek, eğer bir yanlış varsa bunu hatırlattığını söyledi.

'ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİMİN BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR'

Özellikle muhalefet partilerini eleştirmemeye özen gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Sayın Bahçeli beni, partimizi eleştirmiş. Sayın Bahçeli'ye hiçbir şey söylemiyorum. Sadece şunu söylüyorum, onun ağzından söylüyorum. Şimdi okuyacağım sözler bana değil Sayın Bahçeli'ye ait, ona hatırlatmak istiyorum. 8 Nisan 2014'te, 'Türklüğü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye'ye cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olmayacaktır. Tekeden süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz, Recep Tayyip Erdoğan'dan da cumhurbaşkanı olmaz. Her vatan evladı cumhurbaşkanı olabilir ne var ki Erdoğan olamaz' diyor. Sayın Bahçeli diyor. Sayın Bahçeli, şimdi kimin gölgesindesin? Ben sana şimdi ne söyleyeyim? Ben sana bir şey söylemiyorum, senin sözlerini sana hatırlatıyorum. Ama ülkücü kardeşlerime sözüm var. Ülkücü kardeşlerimin bayrak sevgisi, vatan sevgisi, insan sevgisi benim gönlümde, yüreğimde de aynen vardır. Vatan, bayrak, insan sevgisi aynen vardır. Biz hiç kimsenin gölgesine sığınmayız. Hiç kimseden medet ummayız, bizim sevgimiz vatan sevgisi, bayrak sevgisi, insan sevgisidir. Birilerinin önünde diz çöküp, yalvarmayız, yakarmayız. Biz ayrıyız. O nedenle ülkücü kardeşlerim bilsinler, onlara hiçbir sözüm yok, benim başımın üstünde yeri var. Ama partisine sahip çıkmayanları, kusura bakmayın onun sözleriyle vurmak zorunda kaldım."