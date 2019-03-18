Kılıçdaroğlu: Ülkücü kardeşlerime seslenmek istiyorum...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bana dünyada kendi silah fabrikasını yabancı orduya satan bir devlet gösterin. Eğer gidip o fabrikayı satanlara oy verirseniz size ne milliyetçi ne de ülkücü derim' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Savaşı'nın 104. yılında Ankara Etimesgut'ta düzenlenen anma toplantısında konuştu.

"Bir yerel seçim yapıyoruz, belediye başkanlarını muhtarlarımızı seçeceğiz. Öyle bir seçim atmosferi yaratılıyor ki elde kılıç-kalkan birbirimizi öldüreceğiz. Nereden çıktı bu? Niçin yapıyorlar? Neden böyle bir ayrımcılık üzerine siyaset inşa ediliyor?" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında AKP'nin silah fabrikalarını satmasına tepki göstererek, "Ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim; bana dünyada bir örnek göstersinler, kendi silah fabrikasını yabancı orduya satan bir devlet gösterin. Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın yüzde 49.9'u en büyük ortak Katar ordusunun. Bu mudur milliyetçilik? Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerime sesleniyorum; eğer hâlâ gidip o fabrikayı satanların sözcülüğünü yaparsanız, o fabrikayı satanlara oy verirseniz, ben size asla ne milliyetçi ne de ülkücü derim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu daha önce de ülkücülere ilişkin yaptığı açıklamada, "Beni ülkücülükle itham ediyor, öyle anlaşılıyor. Ben bütün ülkücüleri seviyorum. Ülkücülük ne demektir? Bir insanın ülküsü kadar değerli bir şey olabilir mi? Vatan ülküsü, bayrak ülküsü, insan sevgisi, bütün herkesi kucaklamak. Eğer bunlar ülküyse ben de ülkücüyüm. Ne var bunda yani?" demişti.