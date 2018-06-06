'Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı' kuracaklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'ye dolar yağdıracağız' dedi.

Seçim çalışmalarını Denizli'de sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve kentteki patronlarla buluştu.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Ekonomiyle ilgili ciddi sorunlar var ama bu sorunu dile getirmesi gerekenler susuyorlar. Gönül isterdi ki TOBB çıkıp konuşsun. Derdini anlatsın. Enflasyon çift hanelere taht kurdu, yeniden çıkıp, anlatılsın. Beton ekonomisinden yana üretilen ekonomilerin Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alındığını anlatabilsin. Demek ki bir sorunumuz var demokrasiden yana. Gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz" dedi.

PATRONLARA VAATLER

Tekstil ile büyüyen Denizli'de önemli başarılar sağlandığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, kentin Türkiye'deki tıkanmadan etkilendiğini belirterek, iktidara geldiklerinde sanayicinin önünü açacaklarını, engelleri kaldıracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, hükümetin mali af politikasını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Biz af çıkarmayacağız. Vergi ve sicil borcu olmamak kaydıyla ödediği vergi ve sigorta primi kadar 1 yıl süreli sıfır faizli kredi vereceğiz. Bundan kim karlı çıkacak? Sanayici de yararlanacak; ama en çok hükümet edenler yararlanacak. Yüz milyarlarca liralık devletin alacağını tahsil edecek. Devlet dış borcunu ödeyemeyince ne oluyor? Londra'ya gidiyor. Önce Mehmet Şimşek gidiyor sonra kendisi gidiyor. 'Bize borç verin' diye yalvarıyor. İçeride meydan okuyor, 'Siz kimsiniz?' diyor. 'Asarım, keserim' diyor sonra ayaklarına gidip, yalvararak diyor ki 'Dolar ver bize'. Onlar da diyor ki 'Bunun şartı var, faizi yükseltin' diyor. 'Faizi yükseltmezseniz size dolar vermeyiz' diyor. Geliyor, Türkiye'ye 'Faiz lobisine prim yok' diyor. Ayağına gidiyor, yalvarıyor. Türkiye’ye geliyor, 'Faiz lobisine prim yok' diyor. Sonra Merkez Bankası faizi yükseltiyor. Bizim projemizi hayata geçirirsek sıfır faizli kredi vereceğiz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmiş olacağız. Ne kadar çok vergi ödersen o kadar çok kredi alırsın. Ne kadar çok sosyal güvenlik primi ödersen o kadar sıfır faizli kredi alırsın. Şirket, katma değeri yüksek ürün üretiyorsa ona açacağımız kredi limiti 2- 3 kat olacak."

'ORTADOĞU BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI KURACAĞIZ'

Ortadoğu'daki sorunların çözümü için 'Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı' kuracaklarını, içinde Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye ve Irak'ın olacağını, 4 ülkenin başkanının bir araya geleceğini ve 'Ortadoğu'da neden kan akıyor'u tartışacağını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kendi bölgemizde barış istiyoruz. Terörü sonlandıracağız, egemen güçlerin istedikleri gibi at oynatmasına izin vermeyeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Üstelik o bölgeyle bizim tarihsel ilişkimiz var. İnanç benzerliğimiz var. Akrabalıklarımız var. Neden kavga ediyoruz? Egemen güçlerin oyununa geliyoruz. İlk kez CHP olarak 'Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı' kuracağız. Türkiye'ye dolar yağdıracağız. O nedenle sandığa giderken, oy kullanırken, düşüneceksiniz. Ön yargıyla sandığa gitme zamanı değil. Geleceği düşünerek, gidip, oyunuzu kullanın."