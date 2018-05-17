Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin vekil adayları listesini hazırlamak için tüm programlarını iptal etti. CHP listesinde Saadet Partisi'nden 5-6 ismin yer alacağı belirtilirken, Abdüllatif Şener ve İbrahim Kaboğlu'nun da aday gösterileceği öğrenildi.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi 20 Mayıs Pazar günü toplanacak Parti Meclisi'nde (PM) oylanarak netleşecek.

Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun tüm programlarını iptal ederek sadece liste üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun yine İzmir'den milletvekili adayı olacağı, Deniz Baykal'ın ise Antalya 1. sıradan aday gösterileceği kaydedildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, grup kurabilmesi için Saadet Partisi'nden 5-6 ismin de CHP'nin listelerinden aday olması beklenirken, ayrıca Abdüllatif Şener ve İbrahim Kaboğlu gibi isimlerin listeye gireceği ifade ediliyor.

İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli ile DİSK Genel Başkanlığından istifa eden Kani Beko İzmir'den aday adaylığı için başvuru yaptı.

Mevcut milletvekilleri Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Özcan Purçu ile Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlarından Turgay Bozoğlu da İzmir'den başvuru yapanlar arasında.

Mevcut milletvekillerinden Tekin Bingöl, Haluk Koç, Levent Gök, Gülsün Bilgehan, Şenal Sarıhan, Bülent Kuşoğlu, Necati Yılmaz, Ali Haydar Hakverdi yeniden Ankara'dan aday adaylığı için başvurdu.

