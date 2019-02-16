Kılıçdaroğlu tavşana niyet çektirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı'nda niyetçinin yanına giderek tavşana niyet çektirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emek Büroları tarafından düzenlenen “Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı”na katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, “Karnımız çok acıktığında bir yerde midye, çiğ köfte alıp yiyebiliyoruz ama bu insanlar nasıl geçiniyor, hayata nasıl tutunuyor asıl düşünmediğimiz konu bu. Bu insanların sorunları var. Bu insanlar hayata tutunmaya çalışıyor. Bunların tamamını aslında görüyoruz ama o perdenin arkasında neler oluyor, onların günlük yaşamlarında neler oluyor onları bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

'SİMİT SATAN DA MİLYAR DOLARLIK İHALELER ALAN DA 754 LİRA PRİM YATIRACAK'

Herkesin emekli olma hakkı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Ama emekli olmak için gidip Sosyal Güvenlik Kurumuna prim yatırılması lazım. En az rakamı söylüyorum, SGK'ya sokak ekonomisinin aktörleri emekli olmak istiyorlarsa her ay en az 754 lira prim yatırmak zorundadırlar. 754 lira sokakta para kazanan birisi için çok büyük bir para. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri de emekli olmak için en az 754 lira para yatırmak zorunda. Burada adalet kavramı var mı? Sosyal adalet kavramı var mı? Simit satan da 754 lira yatıracak, milyar dolarlık ihaleler alan da, dolarla geçimini sağlayan kişi de 754 lira sosyal güvenlik primi yatıracak. Şu gerçeği hepimizin bilmesi lazım. Sokak ekonomisi aktörlerinin yüzde 90'ının sosyal güvencesi yok. Tablo şudur; Türkiye sosyal bir devlet değil aslında. Unuttuğumuz temel kavram sosyal devlet kavramıdır. Gelirler arasında o kadar büyük uçurum var ki.”

TAVŞANDAN DİLEK ÇEKTİRDİ: İNANIN Kİ MARTIN SONU BAHAR

Kılıçdaroğlu, toplantı öncesinde niyet tavşanının yanına giderek, niyet çektirdi. Kılıçdaroğlu, tavşanın çektiği “Acele etme yürü ağır ağır, bu tavşan senin bahtını açar. İnan ki martın sonu bahar” dileğini okudu.