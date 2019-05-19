CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs'ta Samsun'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı düzenledi, 'Tatil yok, sandığa gideceğiz adaleti yeniden sağlayacağız' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenledi.

MYK sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Tatil yok, sandığa gideceğiz adaleti yeniden sağlayacağız" mesajını verdi.

İstanbul Büyükşehir seçimini kazanan ama AKP'nin itirazları sonrası YSK tarafından mazbatası elinden alınan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Kapalı kapılar ardında adaletin terazisiyle oynadılar. Adaletin terazisini yeniden düzgün hale getirmek milletin iradesine bağlı. Tatil yok, sandığa gideceğiz, adaleti yeniden sağlayacağız. Ekrem başkanı haklı olduğu koltuğa oturtacağız. Sandığa gideceğiz ve demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Milli iradeye yapılan darbeye dur dememiz gerekiyor."