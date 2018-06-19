CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim akşamına hazırlıklı olduklarını,sandıkların güvenliğini sağladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, 'Sultanahmet Camii'ni de Erdoğan yaptı' diyerek Erdoğan'ın miting gaflarıyla alay etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV canlı yayınında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı.

Program öncesinde Ataşehir'de AKP'lilerin yarattığı gerginliğe değinen Kılıçdaroğlu; "24 Haziran korkusu. 25 Haziran'da güzel bir ülkeye uyanacağız. Kavgasız bir Türkiye istiyor halk. Aynı zamanda bu programın etkisini gösteriyor. İstedikleri kadar gelsinler. 70'li, 80'li yıllarda adaylar televizyonlarda bir araya gelir konuşurlardı. Erdoğan, televizyona çıkmaktan korkuyor. Biz Türkiye'ye yeniden demokrasiyi getireceğiz. Gençlere sesleniyorum, mutlaka sandığa gidin. Sözümüz söz demokrasiyi getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

- Doğru ve gerçek bilgileri biz vereceğiz seçim gecesi. Bütün sandıkların güvenliğini sağladık. Özellikle 30 bin sandık vardı. Buralarda vekillerimizi görevlendirdik. Sonuna kadar sandıkları bekleyin. Birleştirme tutanakları tek tek gözden geçirelecek. Kanaat getirildikten sonra altına imza atılacak. Bütün bu ayrıntılar anlatıldı. Sandık güvenliği için partiler, barolar, STK'lar bir araya geldik.

- Bütün CHP 'liler partisine oy versin. Son derece dikkatli olunmalı. Sabah 6'da orada olacak. Öğle yemeği gelmedi diye sandığı bırakanlar sandığı beklemeye gelmesinler. Ya dikta yönetiminden ya da demokrasiden yana oy kullanılacak. Hepimiz gideceğiz demokrasiden yana oy kullanacağız. Çocuklarımıza demokrasiden yana oy kullandım, size bunu miras olarak bıraktım diyeceğiz. Darbe döneminde getirilen anayasaya hayır oyu verdim ve bu size miras diyorum çocuklarıma. 24 Haziran bu yüzden çok önemlidir. Sivil darbeye karşı topluca hareket etmek zorundayız. Bu bizim namus borcumuzdur.

- Genel Merkez ve bütün illerde seçim koordinasyon merkezleri kurduk. Demokratik olarak ne gerekiyorsa yapacağız, pabuç bırakmayacağız. Demokrasi kolay elde edilen bir şey değildir. Gerekirse bedel ödeyeceğiz. 81 milyon insanımız çocuklarına demokrasiyi miras olarak bırakmak zorundayız. Asla asla geri adım atmayacağız. Batı'daki en ileri bütün demokratik kuralları ülkemize getireceğiz.

- Erdoğan ne derse desin kaybedeceğini gösteriyor. Kısır tartışmalara girmeyeceğim. Bu ülkenin insanlarına umut vaat ediyorum. Ortadoğu'yu barış havzasına çevireveğiz. Özgüveni varsa yürekli adamsa oturur tartışırız. Neden arkamdan konuşuyor, bakalım kimin ufku daha geniş? Biz cumhurbaşkanı 81 milyonu kucaklasın, parti başkanı olmasın istiyoruz. Biz cumhurbaşkanının saygınlığı olsun istiyoruz. Bir cumhurbaşkanı 24 saat konuşmaz, o başka bir şeydir. Dua edelim bana Erdoğan demedi. Hiçbir zaman demokrasiden vazgeçmeyiz. Bizim davamız demokrasidir. Erdoğan bunu diyebiliyor mu? Onun davası tek adam davası. Biz tüm kurullara demokrasi getireceğiz diyoruz.

MUHARREM BEY'İ HAZMEDEMİYOR

- Muharrem Bey'i hazmedemiyor. Ufku geniş, daha bilgili, daha genç. Binlerce çocuk yetiştirmiş bir insan. Bizans kafası var ya öyle düşünüyor. Biz birlikte demokrasiyi savunuyoruz. O bizi bir türlü anlayamıyor. Biz asla ona benzemeyiz. Bizim içimiz dışımız belli. İstediği kadar çomak sokup kavga ettirebilir miyiz diye düşünüyor bizim hedefimiz Türkiye.

- Biz 25 Haziran sabahı güzel bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz. Bütün yurttaşlarımızı kucaklamak istiyoruz. Bu seçimlere bakalım. Gerçekten demokratik ve eşit koşullarda yapılmıyor. Devletin uçaklarını, hazinelerini kullanıyorlar. Bir parti hazineden para alamıyor, bir aday hapiste. Ne yaparlarsa yapsınlar güzel bir sabaha uyanacağız. Bunu anket ve meydanlara bakarak söylüyoruz. Bütün sınıflar bu düzenden rahatsız. İşçi intihar ediyor, kendini yakıyor. Kültür ve sanat sıfırlandı. Londra'ya gidip borç para istiyor. İkna edemeyince bakanı, bürokratı yolluyor. Ülkeyi ne hale getirdiklerine bir baksınlar.

- Biz asla ve asla banker sınıfına teslim olmayız. Asla ve asla enkaz siyaseti yapmayacağız. Türkiye'nin büyük değişim ve dönüşüme ihtiyacı var. Biz Ortadoğu'nun yeniden inşaasını yapacağız. Vizeleri kaldıracağız. Mevcut düzeni devam ettirseniz ağır fatura ödeyeceğiz.

GERÇEKLERDEN KOPMUŞ VAZİYETTE

- Sultanahmet Camii'ni de Erdoğan yaptı. (Gülüyor) Gerçeklerden tümüyle kopmuş vaziyette. Türkiye'yi doğru yönetmesinin imkanı yoktur. Erdoğan'ı özel olarak eleştirmek istemiyorum, muhattap da almak istemiyorum. Muhatap almaya değmez. El ele, kol kola yürüyelim insanlarla istiyoruz. Kavgadan değil barıştan yanayız. Erdoğan ne derse ne desin buradan gelir buradan çıkar. 5 paralık adamı neden muhatap alayım? 5 paralık adama 5 paralık dava açtım.