Kılıçdaroğlu: Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan partinin CHP olduğunu söyledi. Adalet Yürüyüşü’nde tek bir parti bayrağı taşımadıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunun yeni bir siyaset anlayışını doğurduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Son 10 yılda en büyük değişimi CHP yaşadı. Ankara'da oturup ahkam kesiyorduk, onu değiştirdik” dedi.

Kral FM ile bazı radyoların ortak canlı yayınına konuk olan Kılıçdaroğlu, CHP’lilerin halktan kopuk olduğu eleştirileriyle ilgili olarak “Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP. Ankara'da oturup ahkam kesiyorduk, onu değiştirdik. Adalet yürüyüşünü yaparken bir tek parti bayrağı bile taşımadık. Bu yeni siyaset anlayışının doğmasına yol açtı" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu “Her şey değişti. Daha da değişecek. Bu toplumun değerlerine herkes saygı duyacak. Herkes halkın değerlerine saygı gösterecek. Halk kadar değerli bir şey yok. Öyle davrananlara da 'kusura bakmayın' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN’IN MEKTUBU: BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK

Öcalan'ın mektubuyla ilgili soruya ise Kılıçdaroğlu, "Gündeme kim getiriyor? Bizim gündemimizde yok, hiç yok. Bizim gündemimizde bir yerel seçim var, İstanbul seçimleri var. Biz, İstanbul seçimlerinde hiçbir ayrım yapmadan, bütün vatandaşların oyuna talibiz. Biz, herhangi birisinin telkinleriyle siyasal görüşümüzü, dünya görüşümüzü değiştiren bir parti değiliz. Bizim görüşümüz belli. Biz adaletten, hukuktan yanayız" yanıtını verdi.

ERDOĞAN’A ORTAK YAYIN TEKLİFİ

CHP lideri yayın sırasında Erdoğan’a da bir televizyon kanalında bir araya gelme çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu “İstediğiniz kanalda, istediğiniz gazetecilerle, konuyu da o seçsin” dedi.