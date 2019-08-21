Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkmak gibi durumları doğru bulmuyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin'e kayyum atanmasına ilişkin, 'Madem böyle yapacaktınız sandığı niye koydunuz? Madem sandığı koydunuz, niye gereğini yapıp vatandaşın iradesine saygı göstermiyorsunuz?' açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu, parti olarak alınan ve alınabilecek diğer kayyum kararlarıyla ilgili ne yapmayı düşündükleri sorusuna, 'Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum atamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Madem böyle yapacaktınız sandığı niye koydunuz? Madem sandığı koydunuz, niye gereğini yapıp vatandaşın iradesine saygı göstermiyorsunuz?" diyen Kılıçdaroğlu, parti olarak alınan ve alınabilecek diğer kayyum kararlarıyla ilgili ne yapmayı düşündükleri sorusuna ilişkin, “Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Sözcü'den Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklama şöyle:

“Bu yapılan demokrasiyle bağdaşmıyor. Darbe ruhuyla yapılmış bir adım. Milletin iradesine darbe indirildi. Bu üç başkan da aday olmadan önce savcıdan iyi hal kağıdı almış. YSK'ya gitmiş, orada yedi yüksek yargıç var, onlar da sakınca görmemiş. Bugün baktım gazetelerine, suçlu ilan etmişler.

Bir kişinin suçlu olduğuna ne zamandan bu yana mahkeme dışındakiler karar veriyor. Dünyanın her yerinde yargı karar verir.

Mahkemelerin hepsi elinde olduğu halde mahkemenin kararını bile beklemiyorsun, hızlıca kendin karar verip adım atıyorsun. Bu mesele HDP ya da başka bir parti meselesi değil. Davutoğlu'na Başbakanlığı bıraktırdıklarında da aynı tepkiyi gösterdik. AKP'li başkanlar görevden istifa ettirilirken de…

Bu yapılan millet iradesine saygısızlıktır.

Madem böyle yapacaktınız sandığı niye koydunuz? Madem sandığı koydunuz, niye gereğini yapıp vatandaşın iradesine saygı göstermiyorsunuz?

Aklın mantığın alacağı şeyler değil bunlar. Bu yapılanlarla dünyanın hiçbir yerinde ‘Türkiye'de demokrasi var'ı anlatamayız.

20 Temmuz'da ilan edilen OHAL resmen bitti ama fiilen devam ediyor. Zaten (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan ilan etmişti. ‘Seçilirlerse görevden alırız' demişti. Her şey bir kişinin iki dudağı arasında. Kenan Evren'de, darbe dönemlerinde bile yaşanmamıştı böyle şeyler.”

Kılıçdaroğlu, parti olarak alınan ve alınabilecek diğer kayyum kararlarıyla ilgili ne yapmayı düşündüklerini sorduğumda ise şöyle konuştu:

“Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz. Biz milletin ferasetine güveniyoruz. İstanbul'da da aynı şeyi YSK eliyle bize yaptılar. ‘Ya sokağa çıkın ya boykot edin' dediler. İkisini de yapmadık. Halkın ferasetine güvendik ve gördük.”