Kılıçdaroğlu: Şeker fabrikası kurmayan tek başbakan var, onu da herkes biliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Çorum'da düzenlediği 'Şeker vatandır, vatan satılamaz' mitinginde konuştu. Kılıçdaroğlu, 'Bu ülkede şeker fabrikası kurmayan tek başbakan var, onu da herkes biliyor' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çorum'daki şeker mitinginde yaptığı konuşmanın satır başları şöyle: Bu miting bir parti mitingi değildir. Cumhuriyet mitingidir, vatan mitingidir, şeker mitingidir. Bu miting şekere fabrikaya alın terine sahip çıkma mitingidir. O nedenle diyoruz ki "Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz."

İlk kez bu topraklarda kendi paramızı kendi bankalarımızda bastık. Milliyetçilik sözle olmaz, çalışmayla olur. Şeker fabrikalarını yumurta satarak, tavuk satarak, toprak bağışlayarak kurduk. Bugünlere böyle gelindi. Atatürk'ten başlıyor, İnönü, Menderes, Erbakan'a, Özal'a, Demirel'e kadar. Bugüne kadar her Başbakan şeker fabrikası kurdu. Bu ülkede şeker fabrikası kurmayan tek başbakan var. Onu da herkes biliyor. 'PLANLI TEK ÜRÜNÜMÜZ ŞEKERPANCARI' Hayatında şeker fabrikası kurmayan şeker fabrikası satacağım diyor. Kime satacaksın? Niye satacaksın? Çok güzel bir tabiatımız var. Şekerpancarı üretiminde Türkiye Cumhuriyeti dünya 5'incisi. Bunu hazmedemiyorlar. Sizin ayağınızı nasıl kaydırırız da şekeri satarız diyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Şeker vatandır, vatan satılmaz. Planlı tek ürünümüz şekerpancarıdır. Karadeniz'in, Akdeniz'in kıyıları hariç her yerde yetişiyor. Şekerpancarı demek niteliksiz işgücüne istihdam demektir. İstihdam yaratıyor şekerpancarı. Sadece istihdam mı yaratıyor. Hayvancılıkta önemli bir gıda maddesidir. Türkiye, hayvancılıkta Ortadoğu'yu besliyordu. Şimdi ithal ediyoruz. Yem fiyatlarını bilen var mı? Sen yem fiyatlarını ucuz verdin de vatandaş mı hayvanı pahalı satıyor? Bir kilo süte bir kilo yem alıyorlar. Normalde bir kilo süte birkaç kilo yem almamız lazım. Pancar sadece şeker değil. Aynı dönüm ormanın verdiği oksijenden 3 kat daha fazla oksijen veriyor şekerpancarı. 'ŞEKER FABRİKALARI STRATEJİKTİR' Şeker fabrikaları bazen stratejiktir. Van'ın Erciş ilçesinde tek fabrika var. Bütün kasaba oraya bakıyor. Herkes kazanıyor. Şimdi orayı satıyorlar. Bu Erciş'i yok edeceğim demektir. Senin feriştahın gelse orayı kapattırmayacağız. Karadeniz'in fındığı nasıl stratejikse, Zonguldak'ın kömürü nasıl stratjikse, şeker de öyle stratejiktir. Sarayda şeker yok. Şeker kilo aldırıyormuş. Yerine bal kullanıyorlar. Millet bir liraya muhtaç, gözünüze dizinize dursun. Şeker fabrikalarının satışını durdurdum de vallahi billahi gelip tebrik edeceğim. 'VALLAHİ, BİLLAHİ, TİLLAHİ SİZİ KANDIRIYORLAR' Bu fabrikalar zarar ettiği için satıyoruz diyorlar. İnanıyor musunuz? Çorumlular sizin inandığınız her şeye ben de inanıyorum. Vallahi, billahi, tillahi sizi kandırıyorlar. Bu fabrikalar zarar etmiyor. Ankara'daki beyler bekliyorlar. Birinin yanında belki doktoru da bekliyordur. Son 4 yıldır üretim yaptırılmıyor. Kim yaptırmıyor Ankara'daki beyler. Benim milletim artık yalana doydu. Bu bir parti değil vatan ve millet toplantısıdır. Kapatıyorsun 4 fabrikayı, yöneticiler var, işçiler var, geçici işçiler var. Bunların maaşlarını ödüyorsun? Sonra bunlar zarar ediyor diyorsun? Etmiyor, ettiriyorsun. Sana vallahi sattırmayacağız bu fabrikaları. Türkşeker dünyadaki tüm şeker üretenler arasında 14'üncüsü. Tepe kuruluşta Türkşeker var. Senin kaç fabrikan var 14'üncü olan. Dünyada 14'üncü sırada şeker fabrikası zarar ediyor diyorsun.