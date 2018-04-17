Kılıçdaroğlu: Seçim atmosferine girdik, oy verme bunlara kardeşim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim açıklamasına ilişkin konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Size kim sahip çıkıyor, sorunlarınıza kim sahip çıkıyor? Siz size sahip çıkana sahip çıktığınız gün kurtulacaksınız. Kaç ülkede 100 yıllık okul var. Siz bu okulu hangi gerekçelerle nitelikli okul kapsamından çıkarıyorsunuz? Konyalı kardeşlerim düşünsünler, ben biliyorum. Yarın sandığa gittiklerinde haklarına sahip çıkanları mı savunacaklar, yoksa çocuklarının eğitimini engelleyen iktidarı mı savunacaklar?" derken, "Oy verme kardeşim oy verme. Sen sana söz verip sözünü tutmayan partiye oy verme. Oy verme. Biliyorum şimdi seçim atmosferine girdik. Bunlar mahalle mahalle gezecekler. Yine sizi kandırmaya çalışacaklar. Bir sözü sakın unutmayın, cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir" ifadelerini kullandı.