Kılıçdaroğlu: Saraya gittim ama haram diye pasta bile yemedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi için 'Kuzu kuzu saraya geldi' sözlerine şu yanıtı verdi: “Ben Türkiye için oraya gittim, Erdoğan için değil. Darbelere karşı olduğum için oraya gittim. Erdoğan kendisi için gittiğimi düşünüyorsa yanılıyor. Orada bana ikram edilen pastayı bile yemedim haram diye" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi için 'Kuzu kuzu saraya geldi' sözlerine şu yanıtı verdi: “Ben Türkiye için oraya gittim, Erdoğan için değil. Darbelere karşı olduğum için oraya gittim. Erdoğan kendisi için gittiğimi düşünüyorsa yanılıyor. Orada bana ikram edilen pastayı bile yemedim haram diye" dedi.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre Kılıçdaroğlu, sözlerine "O kadar lüks, haram. Ben Ebuzer’in felsefesine inanıyorum. O, Muaviye’nin felsefesinde. Ebuzer, ‘Saray halkın parasıyla yapıldıysa haramdır, kendi paranla yapıldıysa israftır’ diyor. Şatafatı, lüksü, haramı temsil ediyor. Erdoğan’a verilen her oy harama ortak olmak demektir” diye devam etti.

Kılıçdaroğlu, Manisa yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: