Kılıçdaroğlu: S-400 alınabilir ama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin, 'Dış politikada ciddi anlamda bir savrulma içerisindeyiz. Türkiye’nin güvenliği için ihtiyacı varsa S-400 alınabilir ama bu Rusya’ya bağımlılık halinde olmamalı' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü MYK toplantısında ABD ile yaşanan “S-400” ve “F-35” gerilimine ilişkin, “Dış politikada ciddi anlamda bir savrulma içerisindeyiz. Dış politikanın ortak akılla ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Türkiye’nin güvenliği için ihtiyacı varsa S-400 alınabilir ama bu Rusya’ya bağımlılık halinde olmamalı” değerlendirmesinde bulundu.

'HUZUR HAKKI' TALEBİ

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, İzmir’in Karaburun ilçesi Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın belediye şirketine müdür olarak atanması tartışmanda, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı arayarak şirketten alacağı “huzur hakkından” vazgeçmesini ve bu yönde bir açıklama yapmasını istediği öğrenildi. Erdoğan’ın da Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine “huzur hakkı” almayacağı belirtildi.