'Kılıçdaroğlu psikologlara Erdoğan'ın ruh halini sordu'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun psikologlardan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'ruh hali' ile ilgili bilgi aldığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son günlerde "yorgun ve endişeli" görünmesi, "mutsuz yüz ifadesi" ve üst üste yaptığı gaflar geçtiğimiz hafta en çok konuşulan konulardan biriydi.

Duvar'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çok yakın bir isim Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan’ın kişilik analizini yaptırdığını açıkladı.

Haberde aktarılana göre bundan üç yıl önce Erdoğan’ı tahlil etmeleri için genel merkeze "bu alanın en yetkin isimlerinden 6 psikolog" çağıran CHP Genel Başkanı, Erdoğan’ın ruh haliyle ilgili bir brifing aldı.

Psikologlar bu brifingde Kılıçdaroğlu’na “narsistik kişilik bozukluğu”nun en temel belirtilerini sıralayarak şunları söyledi:

“Narsistik kişilik bozukluğunun en temel özelliği kişinin kendisini herkesten üstün görmesidir. Bu kişiler sürekli övgü beklerler, hâkimiyetin daima kendilerinde olmasını isterler. Bunu sağlayamadıklarında öfkelenirler. Suçluluk duymadan karşılarındaki kişileri sömürürler. Empatiden yoksundurlar. Hatalı olduklarını ima etmeye çalışsanız da asla anlamazlar, inkâr ederler. Başkalarını sık sık aşağılarlar ve bundan büyük bir haz duyarlar.”