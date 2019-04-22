Kılıçdaroğlu: Planlı bir saldırıydı, amaç CHP'yi sokağa dökmek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya ilişkin açıklamada bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya ilişkin yaptığı yeni açıklamada, "Planlı bir saldırıydı, güvenlik önlemi yetersizdi" dedi.

"Amacın CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Evden çıkmamız neden 1,5 saat sürdü" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, evine sığındığı insanların "evimiz yakılır" endişesi yaşadığını belirtirken, Hulusi Akar'ın açıklamalarına ilişkin ise, "Akar'a sormak lazım, o atmosferde mi söyledi, ne demek istedi bilemiyorum" dedi.

Evden kamuflajla çıkarılmak istendiğini belirten Kılıçdaroğlu, "suçlu muyum, ne demek kamuflaj" diyerek bunu reddettiğini açıkladı.