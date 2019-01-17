Kılıçdaroğlu partiden gelen eleştirilere yanıt verdi: Binali Yıldırım ile niye uğraşalım?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmeden İstanbul adayı olmasına yeteri kadar tepki göstermedikleri eleştirilerine, 'Yıldırım ile niye uğraşalım?' yanıtını verdi.

CHP'de aday belirleme çalışmaları devam ederken, bu kapsamda dün bir araya gelen Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na eleştirler yöneltildi.

Toplantıda Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmeden İstanbul adayı olması konusunda CHP’nin yeteri kadar tepki göstermediği eleştirileri yapılırken, Kılıçdaroğlu eleştirilere yine benzer bir yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun “Yıldırım ile niye uğraşalım? Yıldırım’ın bir oyu var hak, hukuk, adalet diye yürüdük. 20 Temmuz darbesi olduğunu unutmayalım. Demokrasi ve hukuk askıya alındı. Seçimlerde İstanbul’u, Ankara’yı kazanalım ki adaleti yeniden tesis edelim” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin daha önce yaptığı bir açıklamada, "Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok. Zaten tekrar gelecek buraya, Ankara'ya" demişti.