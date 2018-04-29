Kılıçdaroğlu: Parti liderlerinin aday olmasına karşıyım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Benim bakışım cumhurbaşkanı seçimlerinde parti liderlerinin rol almamaları yönünde' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ve siyasi parti liderlerinin cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı seçimlerinde parti liderlerinin rol almamaları yönünde benim bakışım. Tarafsızlığını da deklare etmesi lazım cumhurbaşkanının. Namus ve şeref kavramı üzerine yemin edecek. Bu yönden tarafsız olması gerektiğini düşünüyorum. Adaylığım konusuna gelince ben siyasi partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmaması yönünde görüş bildirmiştim. Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu kavrayan bir kavram. Siyasi parti başkanının bunu kucaklaması mümkün değil" diye konuştu.

