Kılıçdaroğlu: Osman Kavala 601 gündür tutuklu, ne yaptı bu insanlar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'Osman Kavala'yı tutukladılar. 601 gündür içeride. Ne yaptı bu insanlar? Ağaca sahip çıkmak, yeşile sahip çıkmak demokrasinin olmazsa olmazıdır' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Her şey çok güzel oldu ama daha çok güzel olacak. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama özgürce yaşamak istiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "İstanbul'a baharı getirdik, hazmedemediler. Binbir türlü iftira atıldı. Çaldılar dediler, hırsız nerede göremedik, kamera kayıtlarını göremedik. Kapalı kapılar ardından seçimi iptal ettiler. Madem oylar çalındı diyorsun, 39 ilçeyi iptal et dedik. Biz hiç tahriklere kapılmadık, sağduyulu hareket ettik, İstanbulluya güvendik. Onun savcılarına, bürokratlarına güvenmiyoruz, ama 16 milyon İstanbulluya sonuna kadar güvendik" ifadesini kullandı.

GEZİ PARKI DAVASI

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

Gezi olaylarında kendini gösterdiler, ağaçların kesilmesine karşı çıktılar, hep birlikte mücadele ettiler, dünyanın en demokratik eylemlerinden biriydi... Ama hazmedemediler. Talimat üzerine müdahale edildi. İddianameler hazırlandı, altının boş olduğu ortaya çıktı.

Osman Kavala'yı tutukladılar. 601 gündür içeride. Ne yaptı bu insanlar? Ağaca sahip çıkmak, yeşile sahip çıkmak demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hiç kimse şiddete başvurmadı. FETÖ'cü savcı ve hakimlerin hazırladığı iddianameler vardı. Demokratik hakkınızı neden kullanıyorsunuz diye intikam alacaklar. Osman Kavala diyor ki "madem ki talimat alarak bunları yapmışım, finanse etmişim, bu davanın şüphelisi dahi olmaması biraz garip değil mi?" Amaç Gezi eylemlerine katılan gençlerden intikam almak.

Gezi olayları Türkiye'nin dünya siyaset tarihine bıraktığı bir mirastır. Tamamı bizim çocuklarımızdır. Kim ne derse desin Osman Kavala boşuna yatıyor, tıpkı Eren Erdem gibi. Ama kimse meraklanmasın, Türkiye'nin önü açıldı. Türkiye'ye demokrasi, huzur gelecek.

Doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak propaganda yaptılar. Medyaları var, cumhurbaşkanları var, bürokratları var. Ama bizim de inancımız var.