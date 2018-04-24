CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dönem A partisi, B partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. Biz CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız" dedi. Kılıçdaroğlu, "Önce 301'i aşacağız, sonra yüzde 60'la cumhurbaşkanlığını alacağız" ifadesini kullandı.

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de muhtarlara çağrıda bulunarak "Grup toplantısında beni mutlaka dinleyin" demişti. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında muhtarlara hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:​ Dün 23 Nisan'dı, TBMM'nin açıldığı tarihti. Ben açılış konuşmasını yaparken iktidar kanadı rahatsız oldu, neden rahatsız oldular? Ben Meclis'i savunuyorum, onlar tek adamı savunuyorlar. Ondan rahatsız oluyorlar. Birlikte yaşama hevesi olan herkesi davet etmiştir Meclis'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ben de aynısını savundum.

20 Temmuz'da sivil darbe yapmanın kötü olduğunu söyledim, kızdılar. "Neden söyledin" diyorlar? Söylemeyeyim mi? 15 Temmuz'a nasıl karşı çıktıysak, 20 Temmuz'a da karşı çıkacağız. Bu seçimler kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler "Söz konusu vatansa gerisi teferruaatır" seçimleridir. Hiçbir beklentim yok. Mütevazı bir evim var, çocuklar büyüdü. Benim derdim ülkem.

Geniş bir ittifakı sağlamalıyız. Herkes bir şekliyle parlamentoda yerini almalıdır. Biz Cumhuriyet'in kuruluşunda hangi değerler söz konusu ise 24 Haziran'da onu savunacağız.

Aramızda ömür boyu hapis verilen erlerin aileleri var. Komutan değil, er, er. Dönem A partisi, B partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. Bütün partilere sesleniyorum, CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız.

Önce 301'i aşacağız sonra yüzde 60'la cumhurbaşkanlığını alacağız.

Haziran'da "Hava çok güzel eğlenmeye gidelim", böyle bir lüks yok. Bu ülkeyi seven herkes sandığa gidecek. Haziran ayına çok iyi hazırlanmamız lazım. Haziran ayı, diktatörleri gönderip demokrasiyi getireceğimiz aydır.

Haziran ayı beklentilerin gerçekleşeceği aydır.

Meclis'teki konuşmalarıma istinaden Özgür Özel'in sözlerine yanıt verdiler. Bay Recep "Yukarıda olmasam ağzının payını vermekle kalmazdım" dedi. Senin yerin orası değil, aşağısı zaten. Aşağı geleceksin aşağı... Neden karşıma çıkmıyorsun, kim kimin ağzının payını veriyormuş ben 80 milyona göstereyim.

Yörüklerin çalıştayına katıldım. Yörük Türkmenlerle olmak benim için onur ve gururdur. Yörük Türkmenler sadece Anadolu ve Trakya'dan gelmediler. Kuzey Irak'tan da, Kıbrıs'tan da geldiler. O çadırlarda türküler söylenir, ağıtlar yakılır. Küçüklere masallar, hikayeler anlatılır. O çadırlar zalime karşıdır, zulme direnirler. O çadırlar Kuvayı Milliyecilerin çadırlarıdır. Bay Recep diyor ki, Kılıçdaroğlu orada konuştu. Evet konuştum. Yörüklere zulüm yapılmış, evet yapılmış. Sen tarih bilmiyorsan ne yapayım? Sana tarih kitabı göndereyim oku. Dadaloğlu şiirini bana söylemiyor herhalde. Dadaloğlu nasıl zulme karşı çıktıysa Kılıçdaroğlu olarak ben de karşı çıkacağım.

Bir ezber bozduk, 15 milletvekili arkadaşımız İyi Parti'ye geçti. Kümeste yakalanan tilki gibi saldırmaya başladılar, ben senin kumpasını bozacağım, yemezler.

Bir ezber bozduk, 15 milletvekili arkadaşımız İyi Parti'ye geçti. Kümeste yakalanan tilki gibi saldırmaya başladılar, ben senin kumpasını bozacağım, yemezler. Bu kararı neden aldık? Kimse siyasi yasaklı olmasın diye. Beyfendi unutmuş, "Bana muhtar olamazsın diyorlardı" vs diye… Sana o yolu kim açtı, CHP açtı. Seni sevdiği için mi yaptı? Demokrasi için yaptı. Bu nedenle 15 arkadaşımıza görev verdik, 15 arkadaşımızın da gözlerinden öpüyorum.

Ahmet Davutoğlu'nu kapının önüne koydular, kim savundu, biz savunduk. Yüzde 49.5 alan bir partinin lideri kapının önüne konulamaz. Bizden başka savunan olmadı. Recep Bey sanıyor ki ben konuşursam CHP de korkar. Recep Bey sen anlamadın mı, biz Kuvayı Milliye'den geldik. 450 kilometre yürüdüm, niye yürüyorsun dediler. Adalet var diyemediler.

Bu ülkenin ülkücülerine, muhafazakarlarına, liberal demokratlarına, sosyalistlerine sesleniyorum; gelin yeniden Cumhuriyet'i inşa edelim, birlikte mücadele edelim. Kişisel beklentimiz yok, söz konusu vatansa gerisi teferruattır. 15 arkadaşımızı görevlendirdik, toplumda büyük sevinç oldu. Birilerinin rengi attı, bizi anlayamazlar.