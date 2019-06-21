Kılıçdaroğlu: Ne işi var Demirtaş'ın hapiste?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a ilişkin, 'Binali Yıldırım, Diyarbakır’a gidip ‘Kürdistan’ sözcüğünü kullanıyorlar ama Selahattin Bey aynı sözcüğü kullandığı için hapse atıyorlar. Bu aklın, mantığın alacağı bir şey mi? Ne işi var Selahattin Bey’in hapiste? Kaldı ki hiçbir siyasetçi siyasal düşüncelerinden dolayı hapse atılmamalı' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran seçimleri öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın mahkemede söylediği “Ben Kürdistan dediğim için yargılanıyorum sayın Binali Yıldırım’ın da benim yanımda olması gerekirdi” sözlerine ilişkin “Demirtaş haklı. Kürt kökenli ya da Kürt vatandaşlarımızı Ekrem Bey’e ilgi göstermesi onların hoşuna gitmiyor. Diyarbakır’a gidip ‘Kürdistan’ sözcüğünü kullanıyorlar ama Selahattin Bey aynı sözcüğü kullandığı için hapse atıyorlar. Bu aklın, mantığın alacağı bir şey mi?" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Kürdistan lafını kullandı diye milletvekilini parlamentodan atıyorlar ama eski Başbakan, eski TBMM Başkanı kullandığı zaman, kendi partisinden olduğunda hiçbir şey olmuyor. İyi de o adamı niye hapse attınız? Ne işi var Selahattin Bey’in hapiste? Kaldı ki hiçbir siyasetçi siyasal düşüncelerinden dolayı hapse atılmamalı” ifadesini kullandı.