Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül'e yaptığı teklifi açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden istifa eden ve diğer partilerden aday olan isimlere ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden istifa edip DSP'den aday olan isimlere ilişkin sorulara yanıt verdi.

Hürriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Siyasi nezakete ve etik değerlere uymuyor. Bir partili şu ya da bu şekilde milletvekilliğinde ya da belediye başkanlığında bulunmuştur. Kendisi aday gösterilmediğinde başka bir partiye gidiyorsa, ben bunu siyaseten ve etik değerler açısından doğru bulmuyorum" dedi.

"Mustafa Sarıgül’ü neden aday göstermek istemediniz?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Başka bir yerden, Eyüp’ten aday olmasını istedim. Kabul etmedi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, aday gösterdiği Mehmet Fatih Bucak'a yönelik tepkiler sonrası yeniden değerlendirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Ben doğal olarak o kadar ayrıntıya giremiyorum. Değerlendirmeler devam ediyor, daha vaktimiz var" dedi.