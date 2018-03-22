Kılıçdaroğlu: Müslümanlıkta güncelleme olmaz, dayanağımız Kuran'dır...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Müslümanlık'ta güncelleme olmaz. Kur'anımız var, temel ilkeler ordadır, bitti. Mezhepler sonradan çıkmıştır zaten. Ama ana dayanağımız Kur'an-ı Kerim'dir' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İslamın güncellenmesi" tartışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "İslamiyette güncelleme tartışmaları ve CHP'nin dine bakışına" ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Müslümanlık'ta güncelleme olmaz. Kur'anımız var, temel ilkeler ordadır, bitti. Mezhepler sonradan çıkmıştır zaten. Ama ana dayanağımız Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla ona bakacağız, orada ne yazıyorsa inanacağız ve ona göre yolumuza devam edeceğiz. 'Yalan söylemeyin. Hırsızlık, yolsuzluk yapmayın' diyor. Daha ne desin. 21'nci yüzyılda siyasetçinin buna uyması lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "İslami kurallara uymayan bir ülkeyiz biz. Siyasetçi yolsuzluk yapıyor. Kul hakkı yiyenler var. Yalan söylemek artık siyasetin bir parçası haline geldi. Bunlardan toplumun kurtulması lazım. CHP iktidara geldiğinde yapacağı ilk şey siyasi ahlak yasasını çıkarmak. Siyaset temiz olmalı" diye konuştu.

"CHP dinsiz partidir" diye pek çok çevreden eleştiriler yapıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Biz dine saygılıyız, herkesin inancına saygılıyız. İnancın siyasete alet edilmesini doğru bulmayız, bu en büyük günahtır. Siyaset ayrıdır, din ayrıdır" dedi.