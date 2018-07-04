Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin teklifine yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin çağrısına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, 'Olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağım. Örgüt, bir kişinin arka bahçesi değil. Önümüzde yerel seçim var, hazırlıklarını sürdürüyoruz' diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin kurultay çağrısı ve "onursal başkanlık" teklifine ilişkin konuştu.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Fakat sabahleyin bir aile yemeğinde yapılan konuşmaların bağlamından koparılarak, medyaya bir söylem olarak ifade edilmesi doğru bulmadığım bir davranış. Oradaki konuşmaların içeriğini söylemek istemiyorum. Çünkü bir aile toplantısı bu. Konuşmanın ana bağlamından koparılarak böyle, özellikle medyaya taşınmasını doğru bulmadım. İşin özeti bu. Orada şu konuşuldu veya bu konuşuldu diye bir hani bir aile yemeğinin bir şekli ile dillendirilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Herkes Cumhuriyet Halk Partisi’nde aday olabilir; genel başkan adayı olmak için bir yerden icazet almaya gerek yok. Herkes aday olabilir. Ama şu gerçeği de hiç kimse unutmasın; örgüt, bir kişinin arka bahçesi değildir. Örgüt bağımsızdır, iradesini ortaya koyar, genel başkanı da yardımcılarını da sorgular. CHP’nin örgütü diğer partilerin örgütüne benzemez. Daha bilinçlidir, daha belli konularda karar alırken daha dikkatli oturur kararını alır" dedi.

Kılıçdaroğlu, "İnce'ye kırgın mısınız?" sorusuna ise, davranışını doğru bulmadığını söyleyerek yanıt verdi.