Kılıçdaroğlu: Meral Akşener 2. tura kalırsa destekleyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura Meral Akşener'in kalması durumunda destekleyeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon yayınında soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

- Muharrem Bey ile bizim tanışıklığımız ben siyasete girmeden önce olmuştu, başarılı bir arkadaşımız. Toplumun gözünde iyi bir ivme yakaladı.Muharrem Bey toplumun her kesimini kucaklıyor. Zaten söylemişti 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım demişti. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili görevini başarıyla gerçekleştiriyor.

- Cumhurbaşkanlığını da alacağız, Parlamento seçimlerini de alacağız. Sivil bir anayasa yapacağız.

- Birinci turda Muharrem Bey'in almasını isterim. İkinci tura kaldığı takdirde bile alacaktır. Kimin ikinci tura kalacağına halk karar verecek. Meral Akşener 2. tura kalırsa destekleyeceğiz.

- Allah'ın izniyle cumhurbaşkanlığını alacağız, parlamentoda da çoğunluğu sağlayacağız. Millet İttifakı bizim demokrasi tarihimizde atılmış en önemli ittifaklardan birisidir. Türkiye'nin geleceği esas alınarak, demokrasi esas alınarak ve bu millet için çalışmak ve bir araya gelmek için güç birliği yapıldı. Bunun sonucu hep birlikte alacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda bir demokrasiyi getireceğiz. Bildirgemizin açıklandığı gün söylemiştim, biz ayrıca bütün etkenlerden arınmış herkesin bağımsız iradesiyle bir araya geldiği bir sivil anayasa yapacağız. Böylece bu ülkeye demokrasi, özgürlükler nasıl gelirmiş, sosyal devlet nasıl olurmuş, insanın yoksulluğu nasıl sömürülemezmiş, insana nasıl değer verilirmiş, işi, aşı nasıl vereceğiz, geleceğin Türkiye'si nasıl inşa edeceğiz inşallah 25 Haziran'da Türkiye bunların tamamını daha geniş ve yetkili olarak anlatacağız bütün Türkiye'ye ve dünyaya.

- Cumhurbaşkanlığında birinci turda Muharrem beyin alacağını düşünüyorum. Ben ikinci tur için diye düşünüyordum ama sahada gördüğü ilgi, vatandaşla arasında kurduğu diyalog, sevecenliği giderek artıyor, toplumun gözünde güven veren imaj çiziyor dolayısıyla ikinci tura kalsa dahi alacaktır.

- Yakasını tefeciye kaptıranlar ülkeyi yönetemez. Bu hükümet tefecilere hizmet etmektedir. Hükümet yetkililerine sesleniyorum; Ayda bin 500 lira ile geçinin bakalım. Asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak.

- Eren Erdem Bey ile görüştüm. Beni aradı. 1. Mit tırlarıyla ilgili partimniz basın toplantısı yaptı ve dağıttı. Bu arşivlerde var. Belgeler Tezcan'a her yerden geliyor. Bu biliniyordu zaten. Bunlar gizli saklı şeyler değil. Görüntüler 17 internt sitesinde yayınlandı. Bunların kaldırılması için Savcılığın kararı var. Bu da devlet sırrı oluyor. Böyle sır mı olur? herkes biliyor bu devlet sırrı diyorlar. Devlet sırrını sadece hakim görür, başkası göremez. Erdem'e yurtdışı yasağı konulması demokrasi ayıbıdır. Gözdağı verilmeye çalışıyor. Bizi yıldıramazlar."