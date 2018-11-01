Kılıçdaroğlu mal varlığını güncelledi: Erdoğan'a tazminat ödemek için evini sattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı beyannamesi güncellenerek TBMM Başkanlığına gönderildi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödemesi gereken tazminat için Balıkesir Burhaniye'deki evini sattığı açıklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödemesi gereken tazminat için Balıkesir'deki evini sattığı ortaya çıktı. TBMM Başkanlığı'na gönderilen mal beyanında Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'deki evi yer almadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödediği tazminatları nereden ödediğine ilişkin ise "Partimizin internet sitesine Genel Başkanımızın mal beyanını koyduk. Buradan baktığınızda kendisinin hem mülk sattığını, hem borç aldığını, bu tazminatları da bir şekilde bu borçla, sattığı mülkün parasıyla ödediğini göreceksiniz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun tazminatları CHP kasasından mı ödediğini sormuştu.