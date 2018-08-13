Kılıçdaroğlu: Kurultay isteyenlerin beklentisi MYK'de değişimdi, yerine getirdik

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay için toplanan 500'ün üzerindeki imza için 'Bu 500 imzalı beklentinin önemli bir kısmını MYK’deki değişim talebi oluşturuyordu, biz de onu yerine getirdik' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , parti içi muhalefetin başlattığı imza kampanyası ve kurultay çağrısından MYK'de yapılan değişikliklere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Hürriyet muhabiri İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: CHP Genel Başkanlığı’nı bırakmıyorum diye bir düşüncem asla olmadı. En baştan beri kurultay olsun diye imza veren hiçbir arkadaşıma “Neden bu imzayı verdin, neden kurultay istiyorsun” diye bir soru yöneltmedim ve bir eleştiride de bulunmadım. Sadece şunu söyledim: Tüzüğün öngördüğü gerekli imza toplanırsa kurultaya gidilir, kurultayda da demokratik bir yarış olur ve elbette delegelerimiz gereğini yapar.

Tabii ki bu sayıdaki delegemizin -ki tümü partimizin evlatlarıdır- verdikleri imzaları dikkate almamız gerekir. Partimize oy verenler gibi, partimizin en genç ve en yaşlı üyeleri gibi hepimiz ülkemizin daha güzel bir ülke olması için çaba harcıyoruz. Hayallerimizin hedefinde ülkemizin daha huzurlu, daha adaletli, daha özgür bir ülke olması var. Dolayısıyla arkadaşlarımızın olağanüstü kurultay talepleri bir şekilde değerlendirilir. Ama önümüzde bir yerel seçim var. Onun için bir hazırlık yapılacak. Bu 500 imzalı beklentinin önemli bir kısmını MYK’deki değişim talebi oluşturuyordu, biz de onu yerine getirdik.

İlk cümlemde de belirttiğim gibi asla genel başkanlıktan ayrılmayacağım gibi bir düşüncem olmadı. Dolayısıyla asla bir koltuk sevdam yok. Koltuk sevdam sadece siyasette değil, bürokraside de olmadı hiçbir zaman. Bürokraside her koltuğa talep üzerine geldim, buraya da öyle. Ama şöyle bir özelliğim var: Bulunduğum koltuğun hakkını vermeye çalışırım. Bunun yeterliliği tartışılabilir ama en azından ben çalışırım. Genel Başkanı olduğum parti bu ülkede, 24 Haziran öncesi önemli bir değişikliğe imza attı. Asla bir araya gelemez diye düşünülen siyasi partiler bir araya geldi. Bunun temelinde yatan hedef şuydu: Siyaset Türkiye’de inanç, etnik kimlik ve yaşam tarzı üzerinden gidiyordu. Biz bunu buradan söküp, demokrasi eksenine oturtmaya çalıştık. Bizim demokrasiye yaptığımız katkıyı kimse yapmamıştır. Bu eksen aynı zamanda daralan Kuvayi Milliye damarının genişletilmesidir.

Muharrem Bey benim dün de arkadaşımdı, bugün de arkadaşım, yarın da öyle olacak. Kurultay talebinde bulunmak demokratik bir taleptir.

Ben kimsenin üstünü çizmedim. Bazı arkadaşlarımız gönüllü olarak dinlenmek ve yeni arkadaşların siyaseten önünü açmak için feragat ettiler. Ancak MYK’deki değişiklikleri isimler üzerinden değerlendirmek doğru değil. Çünkü MYK’da tüm halef/selef isimler alanlarında değerli siyasetçiler.

En büyük arzum CHP örgütlerinde ciddi bir değişime gitmek. Daha genç ve dinamik bir örgüt yapısı ortaya çıkarmak. Bu arada şunu da söylemek isterim Türkiye içinde bulunduğu şartlar itibariyle zor bir süreçten geçiyor. Türkiye’nin gündemini bir tarafa bırakıp, CHP içinde iç çekişme varmış gibi bir algı yaratmak ve bunu iktidar medyasının desteğiyle sürdürmek doğru değil. Ancak vatandaşlarımıza da şu mesajı vermek isterim: Ne derlerse desinler, biz Türkiye’nin sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz.