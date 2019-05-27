Kılıçdaroğlu: Kürtçe için yasal düzenleme yapılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkı Savunanlar Platformu’nun düzenlediği iftar yemeğinde Kürdistan 24'ün sorularını yanıtladı, Kürtçe için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkı Savunanlar Platformu’nun dün akşam İstanbul’da düzenlediği iftar programına katıldı.

Kürdistan 24'ün (K24) haberine göre, iftar programına Kürt camiasının tanınan isimlerinin yanı sıra gazeteciler, bazı melalar, patronlar ve yazarlar da katıldı.

Burada K24’ün sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, anadilin vazgeçilmez bir hak olduğunu ifade ederek, TBMM'de Kürtçe için yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi:

“Kürtçe’nin yasal olarak kullanılması, öğrenilmesi, okutulması konusu tamamen yasal bir düzenleme ve bu yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor. Nerede yapılacak? Parlamentoda yapılacak. Buna uygun bir zemin oluşabilirse inanıyorum ki bütün parlamenterler de buna ‘Evet’ diyeceklerdir" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, “Kürtçe’nin yasal olarak kullanılması ya da Kürtçe üzerindeki yasakların kaldırılması gibi durumları Ekrem İmamoğlu ya da yerel yönetimler çözemez, çünkü bu onların ilgi alanına girmiyor. Onlar olsa olsa ancak kurs açabilirler. Başka bir düzenleme yapamazlar” dedi.

Anadilin vazgeçilmez bir hak olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Eğer beraber ve birlikte yaşıyorsak insan olarak bütün hakların eşit olması lazım. Bunu eşit hale getirmekte demokrasinin bir gereğidir. Kişilerin kendi anadilini öğrenmesi, anadilinde okuması ve yazması en doğal ve vazgeçilmez haklardan birisidir. Kürtçe de bunların içerisinde yer alıyor. İnsan hakları çerçevesinde baktığımızda da hepimizin en büyük dileği bunun gerçekleşmesidir” diye konuştu.

Türkiye’de mevcut yasakların ayrışmalara sebep olduğunu ve bunun Türkiye’ye zarar verdiğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: