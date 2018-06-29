Kılıçdaroğlu: Kimse bize başarısız diyemez, Erdoğan'ın partisi kaybetmiştir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, 'Kimse bize başarısız diyemez' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ardından siyasi kulislerde yayılan, “İnce’yle gizli bir anlaşmaya vardı” iddiasına yanıt vererek, “Bunların hiçbirisine itibar etmeyin” dedi. Kılıçdaroğlu, seçim sonrası gelişmelerle ilgili disiplin sürecini işlettiği olağanüstü Parti Meclisi toplantısına girmeden önce Hürriyet’ten Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. “Kimse bize başarısız diyemez” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

AKP BAŞARISIZLIĞI TARTIŞILMIYOR

“Parlamentoda siyasal parti çeşitliliğini sağlamak açısından kimse bize ‘başarısız’ diyemez; ki AK Parti’nin parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayamaması açısından da kimse bize ‘başarısız’ diyemez. Üçüncüsü; güçlü bir cumhurbaşkanı adayı çıkardık ve bu cumhurbaşkanı adayımız diğer adaylardan çok daha fazla çaba gösterdi. Bu alanda da kimse bize ‘başarısız’ diyemez. Benim gördüğüm temel bir nokta var; AK Parti’nin bu seçimlerdeki başarısızlığı kamuoyunda yeterince tartışılmıyor, medya da bu konuyu yeterince tartışmıyor, tartışmaktan da çekiniyor. Dikkat ederseniz ‘havuz medyası’ diye tanımladığımız medyanın şu anda gündem konusu sadece CHP. Manşetlerdeyiz! Mutluyuz gerçi manşetlerde olmaktan. Bu, AK Parti’nin başarısızlığının en azından o medya grubunda tartışılmadığını gösteriyor. Bu da doğrudan doğruya iktidara olan bağımlılığını yansıtıyor.

Bugüne kadar (AK Parti) hep parlamento çoğunluğunu korudu. Bir sefer haziran seçimlerinde parlamento çoğunluğunu sağlayamamıştı. Hemen erken seçime giderek o gün çok farklı bir tabloyu Türkiye’nin önüne koydu. Haziran ile sonbahar arasında art arda gelen o büyük terör olayları ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi farklı bir sürecin içine Türkiye’yi soktu. Erdoğan oradan yararlanarak 49.5’i yakaladı.

ERDOĞAN’IN PARTİSİ KAYBETMİŞTİR

Bugün yapılan seçimlerde Erdoğan’ın partisi kaybetmiştir. Düşünün 49.5’ten 41 küsura indi. Ve düşünün partisinde hiç aksine bir ses yok. Ancak kapalı kapılar ardında sorguluyorlar. Bütün olay CHP. Niye? Çünkü CHP olmasa siyaset yapacak alan kalmıyor.

(Disiplin süreci) Partiye zarar veren söylemlerde bulunanların partide işi yoktur. Partinin organlarında -Parti Meclisi gibi, parti yönetim kurulu gibi, CHP milletvekillerinin kapalı toplantılarında olduğu gibi- bu zeminlerde parti yöneticilerine veya kararlarına ilişkin eleştiri yapılabilir. Burada hiç kimsenin en ufak bir tereddüdü yok.

İNCE İLE OTURUP KONUŞACAĞIZ

(Muharrem İnce) Görüşüyoruz tabii, niye görüşmeyelim? Telefonla 3-4 kez görüştük. Oturup konuşacağız.

(‘Kılıçdaroğlu, İnce ile gizli bir anlaşmaya vardı, olağanüstü kurultayda ya da 1.5 yıl sonra olağan kurultayda görevini devredecek’ iddiası) Bunların hiçbirisine itibar etmeyin. Bizim partide demokrasinin varlığı, insanların düşüncelerini açıklamaları, parti disiplini içinde açıklamaları, son derece doğaldır ve olması gerekir. Partinin yetkili organları partinin geleceği ile ilgili kararlar almada en yetkin organlardır. Bu organlar içerisinde partideki değişim, partideki dönüşüm kendi iç dinamiklerinde sağlıklıdır.

(İnce’nin İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı) Bu konuda bir yorum yapmak doğru değil. Bugünden görüş açıklamak da doğru değil. Çünkü yerel seçimlerde elbette ki özel çalışma gerekiyor. O özel çalışmalardan sonra ancak belirlenebilir adaylar. Yerel yönetim seçimlerinin kendine özgü gelenekleri var, kendine özgü stratejileri var. Yerel seçimde aday profili çok önemli. Bugün ortaya çıkan tablo, yerel seçimlerde çok daha iyi sonuç alacağımızı gösteren bir tablo.