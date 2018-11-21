Kılıçdaroğlu ittifak modelini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde İyi Parti ile nasıl bir ittifak modeli kurulması gerektiği konusunda kararını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerdeki ittifak modeline ilişkin konuştu.

İyi Parti ile yaptıkları görüşme sonrası AKP'nin paniklediğini ve bu nedenle MHP ile yeniden masaya oturduğunu belirten Kılıçdaroğlu, İyi Parti ile ittifak modeline ilişkin, “Tabi ki sandıkta ittifak, en güçlü ittifaktır. Yerelde adaylar, partililer birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Kimin hangi koşullarda destekleneceğine onlar daha iyi karar verebiliyorlar. Bu milletvekili seçimi değil, her belediye seçiminin kendine özgü koşulları vardır. İyi Parti'nin çok oy aldığı yerlerde, İYİ Parti adayına bizimkiler (CHP) destek verebilirler. Oturur konuşurlar, destek verirler; ona göre, Başkan İyi Partili, başkan yardımcılarından birisi de CHP’li olur. Belediye Meclisi’nde oturup kendi aralarında karara varırlar…” ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin gelen soruya, “Benim sevdiğim, saydığım başarılı bir belediye başkanı...” yanıtını vermekle yetindi.

DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

HDP'li Selahattin Demirtaş hakkında AİHM’in verdiği kararı da değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Dünyada hukuk devletine saygılıyız… Hukuk devletine saygılı yönetim var algısını yaratmak istiyorsak, AİHM kararına uymamız lazım; uyuyoruz da zaten. Veya onun karşılığında tazminat ödeniyor. Dolayısıyla kararın içeriğini görmeden, bilmeden bir şey diyemem. Ama gönül isterdi ki bu kararı Anayasa Mahkemesi verebilsin; öncelikle görüşüp bir hukuksuzluk, haksızlık varsa önce o ortaya koyabilseydi...” ifadelerini kullandı.