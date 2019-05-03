Kılıçdaroğlu: İstanbul seçimini iptal ettirmek için her türlü kumpas hazırlanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerine ilişkin, 'YSK bir türlü karar vermiyor. Hangi gerekçeyle? YSK'ye seslenmek isterim. 39 ilçede bütün geçersiz oylar sayıldı. Sonuç değişti mi? Hayır. Devletin gücünü arkasına almışlar, seçimi iptal ettirmek için her türlü kumpas hazırlanıyor' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP'li belediye başkanlarıyla buluştu.

"Sizlerin devri sabık yaratma derdi olmamalı. Ancak yolsuzluk varsa onun üzerine gideceksiniz. İmzasız şikayetleri direkt çöpe atacaksınız. İstihdam yaratarak belde halkına güven vereceksiniz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bilgisi, liyakati olan herkesi kucaklayacağız. Partizanca davranmak yok. Belediyede bir kişinin politika yapma hakkı vardır o da belediye başkanıdır. Göreve getirdiğiniz kişiler de partizanlık yapmayacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Dini ve milli bayramlarda belediye otobüsleri bedava olacak. Kreşler, kütüpheneler, spor salonları... Bunlar çok önemli. Çocuğu kazandığınız zaman bütün aileyi kazanırsınız. Çocukların üzerine titreyin. Belediye başkanları çocuklar için ne gerekiyorsa yapacak. Servis şoförleriyle oturup konuşacaklar. Gerekirse parasını belediye ödeyecek. Çocuklar güven içinde gelip gidece" ifadelerini kullandı.

İstanbul seçimlerine ilişkin de açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Bütün seçimler tamamlandı, İstanbul seçimleri tamamlanmıyor. Niçin? YSK bir türlü karar vermiyor. Hangi gerekçeyle? YSK'ye seslenmek isterim. 39 ilçede bütün geçersiz oylar sayıldı. Sonuç değişti mi? Hayır. Devletin gücünü arkasına almış seçimi iptal ettirmek için her türlü kumpas hazırlanıyor. İstanbul seçimleri bir demokrasi tercihi noktasına gelmiştir. Adı üstünde Yüksek Seçim Kurulu. AKP Sözcüsü, 'İstanbul'da bir şeyler oldu ve sandık başında oldu diyor' Evet. İstanbul'da bir şeyler oldu ve sandık başında oldu. Ekrem İmamoğlu kazandı" diye konuştu.