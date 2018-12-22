Kılıçdaroğlu, İslam Eserleri Müzesi’nin açılışını yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erzurum’un Çat Belediyesi’nin yaptığı İslam Eserleri Müzesi’nin açılışını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da CHP'li Çat Belediyesi'nin yaptırdığı İslam Eserleri Müzesi’nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, “Bilime en büyük katkıyı yapan inanç İslamiyettir”, “Komşum açken ben tok yatıyorsam benim Müslümanlığım sorgulanır”, “Niye öldürüyoruz birbirimizi? İslam dünyası birleşmiyor” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- “Haksızlığın karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır diyor inancımız. Eğer çocukların kanı akıyorsa o çocuklara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. İslam dünyasında barış İslam dünyasında huzur olmalıdır. Bunlar bizim kültürümüzün parçasıdır ama biz kültürümüzü unuttuk. Bilime en büyük katkıyı yapan inanç İslamiyettir.
- Madem dinimiz, madem sevgili peygamberimiz böyle emretti nasıl oluyor da İslam dünyası geri kalıyor? Nasıl oluyor da bir taraftan Rusya bir taraftan ABD silah satıp, savaşın diyor?
- Niye öldürüyoruz birbirimizi? İslam dünyası birleşmiyor. Bir tarafta safa içinde yaşayanlar bir tarafta sefalet içinde yaşayanlar var. Adaleti emrediyor bizim dinimiz. Adil olacaksınız, eşitlikçi olacaksınız. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye boşuna denmemiştir. Komşum açken ben tok yatıyorsam benim Müslümanlığım sorgulanır.
- Eğer bir kişi kalkıp da Peygamberimizin hayatını okursa O'nun ne kadar mütevazi yaşadığını görürsünüz. Niye biz böyle malın mülkün kölesi olalım. Çocuklar aç yatağa girerken ben Saray'da yatağa huzurla nasıl girerim? Siyasetçi halka hizmet etmek için siyaset yapar, malı götürmek için değil, halkı soymak için değil. Hep beraber hep birlikte namuslu siyaset yapmaya söz verdik.”