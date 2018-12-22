Kılıçdaroğlu, İslam Eserleri Müzesi’nin açılışını yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erzurum’un Çat Belediyesi’nin yaptığı İslam Eserleri Müzesi’nin açılışını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da CHP'li Çat Belediyesi'nin yaptırdığı İslam Eserleri Müzesi’nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, “Bilime en büyük katkıyı yapan inanç İslamiyettir”, “Komşum açken ben tok yatıyorsam benim Müslümanlığım sorgulanır”, “Niye öldürüyoruz birbirimizi? İslam dünyası birleşmiyor” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: