Kılıçdaroğlu, İnce'nin oy oranını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin anketlerde yüzde 29-30-32 bandında seyrettiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te "Ne Oluyor?" programında Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Şirin Payzın, Murat Çelik ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

İnce'nin anketlerdeki son durumuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "29-30-32 bandında görünüyor. Bu ülkede 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım diyenin kazanması lazım. Baştan beri söylediği şu: ‘Ben 80 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım’ dedi. Sayın İnce dobra bir insan. Yaptığı mitinglerde bunu gösteriyor. Muharrem Bey kendisine yer vermeyen gazetecileri eleştirdi. (Neden ortak miting yapılmıyor) CHP rozetini çıkardığına göre ve 80 milyonu kucakladığına göre beraber mitinge çıkmamızın doğru olmadığını düşündü" dedi.

Parlamenter sisteme dönüş tartışmalarına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz hiçbir zaman eskiyi savunmadık. Eski parlamenter sistemi de savunmadık, her zaman eleştirdik. Şimdi kalkmış ‘onlar eski sisteme dönmek istiyorlar.’ Eski sistemi de şimdi olan rejimi de reddediyoruz. Doğru değil diyoruz. Bunlar doğu değil. Cumhurbaşkanlığını kaldırsınlar öyle bir makamı. Kim kazanırsa Türkiye’yi yönetmiş olsun. Hem cumhurbaşkanı, hem genel başkan olacaksınız, hem her şeye karışacak, 24 saat insanları azarlayacak, Türkiye’yi yönetiyorum diyeceksiniz. Dolaysıyla biz demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. Yargı bağımsız tarafsız olacak, parlamentoda lider sultası olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Muharrem bey ikinci turda kadrosunu açıklayacaktır. Kiminle ülkeyi yöneteceğini, yardımcılarını açıklayacaktır" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de ekonomi konusunda yetkin insanlar var. Türkiye kökenli olup yurt dışında uluslararası başarılara imza atan uygulamacılar, bilim adamları var. Bizim partimizde Hazine müsteşarlığı, gelir idaresi başkanlığı yapmış arkadaşlarımız da var. Parlamento aritmetiğinde Millet İttifakı alacaktır. Birçok kamuoyu yoklamasında gözüküyor zaten. Muharrem İnce ikinci turda seçilecektir. Parlamento ile cumhurbaşkanı arasında sağlıklı diyalog oluşmaması için bir neden yok. Bir farklılık, bir çatışma aramızda olmayacaktır" diye konuştu.