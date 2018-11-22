Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi sonrası ilk açıklama

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme sonrası Muharrem İnce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve daha sonra genel başkanlık yarışı için girişimde bulunan Muharrem İnce, yerel seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Görüşme sonrası bir açıklama yapan İnce, örgütlerde sandık kurulmasını ve adayın partililer tarafından seçilmesini istedi.

"89'da yaptığımız gibi örgütü dikkate almamız gerektiğini aktardım. 89'da ne yapmıştık. Sayın Nurettin Sözen İstanbul’da tek adaydı. Tek aday olmasına rağmen ön seçime girmişti. Tek kişi olarak sandıktan çıkınca seçimi de almıştı. Bunun doğru olacağını kendisine ilettim" diyen İnce, "Şimdiden sandık koyalım. Üyelerimiz karar versin kimin aday olacağına. Örgütü harekete geçirirsek başarılı oluruz. Bunları sayın genel başkana aktardım. İllerden tekrar görüş istediklerini belirtti sayın genel başkan. Eğilim yoklaması olursa, üyelerin önüne sandık konulursa yarışa girecek misin Muharrem İnce, evet gireceğim. Sandık konulmazsa asla aday değilim. Geçmişte arkadaşlarımın başına geleni asla yaşamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.