Kılıçdaroğlu ile İnce'nin 'adaylık' görüşmesi bugün gerçekleşiyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki 'adaylık' görüşmesi bugün gerçekleşiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce bugün saat 12.00'de bir araya gelecek.

Partinin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki görüşmede yerel seçimlerin ele alınması öngörülüyor. İnce'nin adı, İstanbul adaylığı için konuşulmuştu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun duruma çok sıcak bakmadığı gelen kulis bilgileri arasında.

Muharrem İnce ise İstanbul adaylığına kapıyı kapatmadı. İnce, İstanbul adayının parti üyelerinin önüne konulacak sandıkla belirlenmesi gerektiğini birçok kez dile getirdi.