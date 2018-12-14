Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için CHP'den aday gösterileceği konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün gerçekleşen görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde ziyaret ettiği Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olacağı ileri sürülen İmamoğlu, görüşmeye ilişkin Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bir aile ortamı içinde görüşmemiz oldu. Eşim, çocuklarım, annem, babam kız kardeşim hep birlikte bir kahvaltıda buluştuk. Sayın Genel Başkan ailemizi tanıma olanağı buldu. Kendisinin ziyaretinden onur duyduk. Türkiye ve İstanbul meseleleri ile ilgili de konuştuk. Adaylıktan ziyade İstanbul'a ilişkin karşılıklı güzel bir sohbet oldu. Beylikdüzü'nde ki başarılı sürece ilişkin Kemal Bey memnuniyetini her zaman dile getiriyor. Bizde ortaya koyduğumuz ne varsa onların paralelinde İstanbul'a ilişkin düşüncelerimizi anlattık" ifadelerini kullandı.