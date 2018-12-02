Kılıçdaroğlu ile görüşen Binali Yıldırım: Görüşme için illa bir neden olması gerekmiyor

Meclisi Başkan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Yıldırım, 'Görüşme için illa bir neden olması gerekmiyor. Sayın Genel Başkana nezaket ziyaretinde bulundum' dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'de bir araya geldi. Yıldırım ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sona erdi. "Görüşmenin nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirildiği" belirtildi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Yıldırım, "Görüşme için illa bir neden olması gerekmiyor. Sayın Genel Başkana nezaket ziyaretinde bulundum" diye konuştu.

'NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU KENDİSİNE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM'

Malum Meclis Başkanı olarak seçildikten sonra bizi ziyaret etmişti. Sonrasında Meclis tatile girdi. Yeni dönemde Meclis çalışmaları hakında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk. Hem de ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Başkan nezaket ziyaretinde bulundu kendisine yürekten teşekkür ederim. Aynı zamanda Meclisteki çalışmalar konusunda da bilgilendirdi teşekkür ediyorum" dedi. Görüşme sonrası soru alınmadı.