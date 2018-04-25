Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener: Adaylığım sürüyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim ittifakı görüşmelerine devam ediyor. Bugünkü görüşme başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında seçim ittifakı görüşmeleri sürüyor. CHP'li 15 milletvekilinin geçmesiyle İyi Parti seçimlere katılma hakkı kazanmış, bu adım iki parti arasındaki ittifakın tescili olarak değerlendirilmişti. Ortak aday konusu henüz netlik kazanmadı. CHP'den henüz resmi açıklama yapılmazken İyi Parti resmi olarak cumhurbaşkanı adaylarının Meral Akşener olduğunu duyurdu. Aynı zamanda İyi Parti ortak aday olarak üzerinde en çok durulan isim olan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına dönük itirazını da dile getirdi. Bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel de "CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı" açıklaması yapmıştı.

Kılıçdaroğlu ile Akşener görümeden sonra ortak bir açıklama yaptı.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bir demokrasi katliamının önüne geçildi.

Kendilerini ziyaret sebebimiz üstün demokrasi hareketlerine teşekkür etmekti. Diğer taraftan merak ediyorsunuzdur, 25 Ekim'de kurulduk, 1 Nisan'da kurultayımızı yaptık. 100 bin imza ile İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adaylığımı sürdürmek istediğimi belirtmek isterim.

Akşener partinin sloganını açıkladı: Türkiye ve milletimize iyi gelecek.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

24-25 Haziran'da biz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz.

Teşekkürlük bir durum değil aslında. Biz İyi Parti'ye değil demokrasiye destek verdik.

Bu birlikteliğin demokrasiye inanan bütün partiler için önemli olduğunu vurgulamak isterim.

Akşener ve Kılıçdaroğlu, son olarak geçen pazar günü görüşmüştü.