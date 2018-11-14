Kılıçdaroğlu ile görüşen Ahmet Türk: Söylediklerime karşı çıkmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ahmet Türk, yerel seçimlerde resmi olmayan bir ittifaka işaret ederken, Kılıçdaroğlu'nun görüşme sırasında sözlerini 'onayladığını ve karşı çıkmadığını' belirtti.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ahmet Türk, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

RS FM’de katıldığı programda konuşan Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu ile bir kurum adına görüşmediğini belirterek, yerel seçimlerde resmi ittifakı “mümkün görmediğini” söyledi. “Birçok yerde o ilin yönetimini değiştirecek bir güç varsa onu doğru kullanmak lazım" ifadelerini kullanan Türk, görüşmede isimler üzerinde durulmadığını kaydetti.

'KILIÇDAROĞLU SÖYLEDİKLERİMİ ONAYLADI'

Kılıçdaroğlu'yla buluşmanın içeriğine ilişkin detayları da anlatan Ahmet Türk, "İnanıyorum ki söylediklerimiz etkili olur. Sayın Kılıçdaroğlu'nu biliyorsunuz, çok açık konuşmaz ama söylediklerimi onayladı. Karşı çıkışı olmadı." dedi.

Çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Türk, konuşmasında "Çözüm sürecine yeniden dönülmesi konusunda çok umutlu değilim" ifadelerine yer verdi.

Görüşmenin parti mekanizmalarında alınan bir karar sonucu gerçekleşmediğini belirten HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Tesadüfi bile olsa Ahmet Türk gibi isimlerin bu tür görüşmeleri yapmasında bir sakınca görmüyoruz" demişti.