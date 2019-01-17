Kılıçdaroğlu ile Aziz Kocaoğlu görüşmesinde gerginlik iddiası: 'Sakin ol başkan!'

CHP'de yerel seçim adayları bir bir açıklanırken, İzmir'de kriz çıktı.

İzmir adayının dünkü Parti Meclisi Toplantısı'nda açıklanması beklenirken, mevcut başkan Aziz Kocaoğlu'nun karardan hemen önce Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin açıklamanın iptal olmasına neden olduğu belirtiliyor.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, görüşmeye ilişkin "Aziz Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yanına sinirli bir şekilde giriyor. İlk sözü, 'Çok sinirliyim' oluyor. Bir ara sesini yükseltince Kılıçdaroğlu, 'Başkan sakin ol' deme gereği hissediyor" ifadelerini kullandı.

Selvi'nin görüşmeye ilişkin aktarımları şöyle:

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olmasına ilk itiraz İYİ Parti’den gelmişti. Babası Nurettin Soyer’in MHP davasındaki rolü nedeniyle, İYİ Parti Tunç Soyer ismine ülkücü tabanın sıcak bakmayacağını bildirmişti. Ancak ibrenin Tunç Soyer’e kayması üzerine İYİ Parti, PM toplantısından bir gün önce net bir şekilde CHP Genel Merkezi’ne iletiyor. Ama asıl çıkışı Aziz Kocaoğlu yapıyor. Dünkü PM’de İzmir adayının ilan edileceği yönünde sinyalleri alınca bir gün önce Ankara’ya geliyor. Dün CHP’de önce MYK toplantısı, ardından da PM yapılacaktı. MYK’da belirlenen isimler PM’de karara bağlanıp açıklanacaktı. Aziz Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu ile MYK toplantısından önce görüşüyor. Kılıçdaroğlu’nun “Sakin ol başkan” demesine rağmen Aziz Kocaoğlu çok sinirli olduğu için görüşme gergin bir ortamda cereyan ediyor. Aziz Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yanına sinirli bir şekilde giriyor. İlk sözü, “Çok sinirliyim” oluyor. Bir ara sesini yükseltince Kılıçdaroğlu, “Başkan sakin ol” deme gereği hissediyor. Kemal Bey’in “Ne içersin?” sorusuna “Bir şey içmeyeceğim” diye karşılık veriyor. “Bugün karar alacak mısınız?” diye Kılıçdaroğlu’na soruyor. Kılıçdaroğlu’nun “Değerlendiriyoruz” demesi üzerine, “Size Tunç Soyer ve Tuncay Özkan olursa olmaz demiştim” diye itirazlarını sıralıyor. İki isme itirazını belirttikten sonra Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur başta olmak üzere bir-iki ismin olabileceğini söylüyor. Zaten görüşme çok uzun sürmüyor.